Από την Τρίτη 21 μέχρι και την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική επιβεβαίωση εγγραφών μαθητών και μαθητριών για τη σχολική χρονιά 2026-2027, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Η διαδικασία αφορά μαθητές και μαθήτριες που θα φοιτήσουν στις τάξεις Γ΄ έως Στ΄ των δημόσιων Δημοτικών Σχολείων, καθώς και παιδιά ηλικίας από 4 ετών και 4 μηνών έως 6 ετών που θα φοιτήσουν σε Δημόσια και Κοινοτικά Νηπιαγωγεία.

Η επιβεβαίωση των εγγραφών θα γίνει αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του Υπουργείου Παιδείας η οποία θα είναι προσβάσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου. Οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν επίσης να εισέρχονται στην πλατφόρμα μέσω σχετικού συνδέσμου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, όπου είναι διαθέσιμο και αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι γονείς θα πρέπει να καταχωρίσουν βασικά στοιχεία, όπως αριθμό κινητού τηλεφώνου, στοιχεία ταυτοποίησης του παιδιού (δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο ή αριθμό ARC) και ημερομηνία γέννησης. Ακολούθως, θα λάβουν προσωρινό κωδικό πρόσβασης (OTP) μέσω SMS, τον οποίο θα πρέπει να εισαγάγουν στο σύστημα για να εμφανιστούν τα στοιχεία του παιδιού και να ολοκληρωθεί η επιβεβαίωση.

Το Υπουργείο επισημαίνει ότι τα στοιχεία πρέπει να καταχωρίζονται με ακρίβεια, χρησιμοποιώντας λατινικούς χαρακτήρες όπου απαιτείται και χωρίς κενά ή σύμβολα στους αριθμούς.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι γονείς θα λάβουν επιβεβαιωτικό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο και, εφόσον έχει δηλωθεί, στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση.

Για όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες, παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας με τα σχολεία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για υποστήριξη. Παράλληλα, στις 27 Απριλίου 2026, τα σχολεία θα επικοινωνήσουν με γονείς που δεν ολοκλήρωσαν τη διαδικασία, ώστε –με τη συγκατάθεσή τους– να προχωρήσουν τα ίδια στην επιβεβαίωση των εγγραφών.

Η ηλεκτρονική διαδικασία εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια εκσυγχρονισμού και απλοποίησης των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας προς τους πολίτες.

Πηγή: ΚΥΠΕ