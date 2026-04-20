Την κατάργηση των θέσεων υπηρεσίας κληρωτών στο Υπουργείο Άμυνας και στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς από την επόμενη κατάταξη νεοσυλλέκτων οπλιτών ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, στο πλαίσιο της έναρξης λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη δήλωση στοιχείων επιλογής στρατευσίμων της 2026 ΕΣΣΟ.

Ο κ. Πάλμας ανέφερε ότι η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης του αισθήματος διαφάνειας και αξιοκρατίας, καθώς και περιορισμού περιστατικών που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν εντυπώσεις άνισης μεταχείρισης.

Πρόσθεσε ότι, παρότι τα προηγούμενα χρόνια η επιλογή οπλιτών για υπηρεσία στο Υπουργείο Άμυνας βασιζόταν σε αντικειμενικά κριτήρια, κρίθηκε σκόπιμο να παύσει στην παρούσα φάση η δυνατότητα τοποθέτησης στο Υπουργείο και στο ΓΕΕΦ.

Αναφέρθηκε επίσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη δήλωση στοιχείων επιλογής στρατευσίμων της 2026 ΕΣΣΟ, η οποία θα δέχεται αιτήσεις και δικαιολογητικά μέχρι τις 3 Μαΐου 2026, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν έγκαιρα τα στοιχεία τους.

Όπως είπε, όσοι υποβάλουν έγκαιρα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά μέσω της πλατφόρμας θα επωφεληθούν από τη χορήγηση 20 επιπρόσθετων μορίων, ενώ 30 επιπλέον μόρια θα χορηγηθούν σε όσους παρουσιαστούν για εξέταση στις Επαρχιακές Υγειονομικές Επιτροπές πριν από την κατάταξη.

Ερωτηθείς τι θα ισχύσει για όσους δεν υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα, ο Υπουργός Άμυνας είπε ότι η κατάταξή τους θα γίνει κανονικά, με βάση τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς και τις αποφάσεις του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς ως προς το όπλο, το σώμα και τη μονάδα στην οποία θα υπηρετήσουν.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι σε όσους δεν καταχωρίσουν μέσω της πλατφόρμας στοιχεία όπως η διεύθυνση κατοικίας, οι προτιμήσεις για όπλα ή σώματα και δεδομένα που επηρεάζουν τη μοριοδότησή τους, όπως κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, τα στοιχεία αυτά δεν θα μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά την τοποθέτησή τους. Ως εκ τούτου, είπε, ενδέχεται να τοποθετηθούν εκεί όπου θα υπάρχουν διαθέσιμες ανάγκες.

Ο Υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε ακόμη στη διαδικασία εξέτασης για ανέλιξη και μονιμοποίηση 250 ΣΥΟΠ σε ΣΥΠ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου. Όπως είπε, η διαδικασία θα περιλαμβάνει τόσο εξειδικευμένα στρατιωτικά θέματα όσο και αξιολόγηση ικανοτήτων κριτικής και αφαιρετικής σκέψης.

Πρόσθεσε ότι το Υπουργείο Άμυνας έχει ήδη καταρτίσει και υποβάλει ολοκληρωμένη τράπεζα θεμάτων, ενώ η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, με τρόπο που, όπως ανέφερε, διασφαλίζει πλήρως τη διαφάνεια και την αξιοκρατία.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι εντός του Μαΐου θα τεθεί σε λειτουργία και η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την πρόσληψη νέων ΣΥΟΠ, με στόχο, όπως είπε, την προσέλκυση ικανών και καταρτισμένων νέων στην Εθνική Φρουρά.

Σε άλλη ερώτηση, αν ισχύουν δημοσιεύματα περί συμφωνίας για απόκτηση αρμάτων μάχης Leopard από την Ελλάδα, ο κ. Πάλμας είπε ότι πάγια θέση του Υπουργείου είναι να μην υπεισέρχεται δημοσίως σε λεπτομέρειες που αφορούν την ενίσχυση της Εθνικής Φρουράς με οπλικά συστήματα.

Ανέφερε ότι η Εθνική Φρουρά αξιολογεί καθημερινά τις ανάγκες και τις συνθήκες και προσαρμόζει την ενίσχυσή της αναλόγως, προσθέτοντας ότι η Κύπρος βρίσκεται σε καθημερινή επαφή με την Ελλάδα, σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο, καθώς και με άλλες φιλικές και συμμαχικές χώρες.

Ξεκαθάρισε, τέλος, ότι δεν επιθυμεί ούτε να επιβεβαιώσει ούτε να διαψεύσει το συγκεκριμένο δημοσίευμα ή άλλα παρόμοια δημοσιεύματα.

Πηγή: ΚΥΠΕ