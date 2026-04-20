Μνημόνιο συνεργασίας για εισαγωγή του αθλήματος του ποδοσφαίρου στη Μέση Γενική Εκπαίδευση, στο πλαίσιο του Προγράμματος Grassroots Football in Schools που υλοποιεί η ΚΟΠ σε συνεργασία με την UEFA, υπέγραψαν τη Δευτέρα το πρωί το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν η Υπουργός Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου και ο Πρόεδρος της ΚΟΠ, Χάρης Λοϊζίδης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, στόχος του τετραετούς Μνημονίου είναι η παροχή τεχνογνωσίας και αθλητικού υλικού από την ΚΟΠ προς τα Γυμνάσια μέσω του Υπουργείου με στόχο τη σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών στο άθλημα του ποδοσφαίρου. Οι βασικοί πυλώνες του αφορούν διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων από την Σχολή Ποδοσφαίρου της ΚΟΠ σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής για απόκτηση του Grassroots D Coaching License για σωστή εκπαίδευση των μαθητών στο ποδόσφαιρο, διοργάνωση ποδοσφαιρικών ημερίδων στα Γυμνάσια και μαθήματα ποδοσφαίρου σε μαθητές από εκπαιδευτές της ΚΟΠ και παροχή από την ΚΟΠ εκπαιδευτικού και άλλου αθλητικού υλικού.

Η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, σε χαιρετισμό της είπε ότι «η υπογραφή του μνημονίου, επιβεβαιώνει την κοινή μας δέσμευση όσον αφορά την προώθηση στα σχολεία μας του Αθλητισμού και της Παιδείας, καθώς επίσης των υψηλών αξιών που αυτά πρεσβεύουν: το σεβασμό, την ομαδικότητα, την πειθαρχία, την προσπάθεια και το ευ αγωνίζεσθαι».

«Το ποδόσφαιρο, ως ένα από τα πιο δημοφιλή αθλήματα παγκοσμίως, έχει τη δύναμη να διαμορφώνει χαρακτήρες. Έχει τη δύναμη να ενώνει, να εμπνέει και να καθοδηγεί», σημείωσε η κ. Μιχαηλίδου. Είναι στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε, «που, μέσα από την παρούσα, δυναμική συνεργασία, δίνουμε στα παιδιά μας τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν την ικανότητα τους στο άθλημα και να εξελίξουν μέσα από αυτό δεξιότητες κοινωνικές και προσωπικές».

Αυτός, άλλωστε, εξήγησε, «είναι και ο απώτερος σκοπός της στοχευμένης σύνδεσης του αθλητισμού με την εκπαίδευση, μέσα από την οποία επιδιώκουμε να δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης: Θέλουμε τα σχολεία μας να είναι χώροι γνώσης, αλλά και χώροι καλλιέργειας υγιών προτύπων ζωής».

Όπως είπε η Υπουργός, «κάτω από αυτά τα δεδομένα η σημερινή συνεργασία έχει και έναν βαθύτερο στόχο και αποκτά μία ευρύτερη προοπτική: Το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός γενικότερα, οφείλει να είναι γιορτή, όχι πεδίο έντασης και διχασμού».

«Ο αθλητισμός γεννήθηκε για να ενώνει, όχι για να χωρίζει. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής στη βία, ως ζήτημα ασφάλειας αλλά και παιδείας», σημείωσε.

«Επενδύουμε, επομένως, στην εκπαίδευση αλλά και την πρόληψη», είπε, «στη διαμόρφωση της σωστής αθλητικής κουλτούρας». «Οφείλουμε να καλλιεργήσουμε προσωπικότητες που θα αγωνίζονται και θα διεκδικούν τη νίκη με πάθος, αλλά και με ήθος. Που θα αγαπούν και θα υποστηρίζουν την ομάδα τους, αλλά θα αντιμετωπίζουν με εκτίμηση τον αντίπαλο», πρόσθεσε.

Μια νέα γενιά αθλητών και φιλάθλων, συνέχισε η Υπουργός, που θα σέβονται τον αντίπαλο, τον διαιτητή, τον συμπαίκτη — και πάνω απ’ όλα τον ίδιο τον θεσμό του αθλητισμού».

«Αυτή είναι η κοινή ευθύνη μας: Να δώσουμε την ευχέρεια στα παιδιά μας να αδράξουν και να επωφεληθούν στον μέγιστο βαθμό από τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενασχόληση με τον αθλητισμό, ανέφερε.

Σύμφωνα με την κ. Μιχαηλίδου με την υπογραφή του τετραετούς μνημονίου «επιβεβαιώνουμε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την προσήλωσή μας προς την κατεύθυνση αυτή». Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι «θα συνεχίσουμε να επενδύουμε με πράξεις στη νέα γενιά, δημιουργώντας ευκαιρίες και ανοίγοντας για αυτή δρόμους. Θα συνεχίσουμε να εξελίσσουμε σχολεία ανοιχτά στην κοινωνία. Να δημιουργούμε ενεργούς και υπεύθυνους πολίτες».

Ο Πρόεδρος της ΚΟΠ, Χάρης Λοϊζίδης είπε ότι «ως Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και περήφανοι για τη υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας για εισαγωγή και ενίσχυση του αθλήματος του ποδοσφαίρου στα Γυμνάσια, στο πλαίσιο του Προγράμματος Grassroots Football in Schools που υλοποιεί η ΚΟΠ σε συνεργασία με την UEFA».

«Ήδη από το 2023 βρίσκεται σε εφαρμογή παρόμοιο Μνημόνιο Συνεργασίας για τη Δημοτική εκπαίδευση και όπως έχω πληροφορηθεί, έχει φέρει πολύ θετικά αποτελέσματα μέσω της εξαιρετικής συνεργασία του Υπουργείου με την Ομοσπονδία. Χιλιάδες μαθητές έχουν έρθει σε επαφή με το άθλημα του ποδοσφαίρου και εκατοντάδες εκπαιδευτικοί έχουν επιμορφωθεί και έχουν γίνει κάτοχοι σχετικού προπονητικού διπλώματος. Είμαστε βέβαιοι πως την ίδια επιτυχία θα έχουμε και στη Μέση Εκπαίδευση», πρόσθεσε.

Ως Ομοσπονδία, συνέχισε ο κ. Λοϊζίδης, έχουν λάβει τα εύσημα από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου UEFA για τη συνεργασία τους με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και το παράδειγμα της Κύπρου αποτελεί σημείο αναφοράς για τις υπόλοιπες Ομοσπονδίες.

«H διάδοση στην κοινωνία του αθλήματος του ποδοσφαίρου αποτελεί έναν από τους βασικούς σκοπούς της ΚΟΠ, όπως αυτοί περιγράφονται στο καταστατικό της. Ο σκοπός αυτός, ευνοείται πλήρως μέσω της συνεργασίας μας με το Υπουργείο Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού», ανέφερε.

Μέσω της σωστής εκπαίδευσης, πρόσθεσε, «οι μαθητές μας, θα μάθουν να σέβονται τους αντιπάλους τους, θα μάθουν να διαχειρίζονται την επιτυχία και την αποτυχία. Με τον τρόπο αυτό, βάζουμε και εμείς το λιθαράκι μας στη διαμόρφωση σωστών χαρακτήρων, σωστών φιλάθλων, σωστών ανθρώπων, έτοιμων να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της κοινωνίας όταν θα ενηλικιωθούν».

