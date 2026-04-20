Τις προοπτικές ενίσχυσης των εξαγωγών των κυπριακών εταιρειών τεχνολογίας και τρόπους διευκόλυνσης της πρόσβασής τους στην κινεζική αγορά συζήτησε ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής (CITEA), με εκπροσώπους της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Κύπρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην China International Import Expo, μια έκθεση με αποκλειστική στόχευση στις εισαγωγές στην Κίνα, η οποία θεωρήθηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ως πλατφόρμα για τη διείσδυση κυπριακών εταιρειών.

«Ο CITEA πιστεύει στις δυνατότητες των κυπριακών επιχειρήσεων να επεκταθούν εκτός συνόρων και επενδύει ενεργά σε στρατηγικές συνεργασίες που μπορούν να δημιουργήσουν ουσιαστικές ευκαιρίες για τα μέλη του», αναφέρει ο Σύνδεσμος, σημειώνοντας ότι η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια για ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των μελών, δημιουργία νέων εμπορικών γεφυρών και αξιοποίηση αγορών με υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό.

Ο Πρόεδρος του CITEA Γιώργος Μαλέκκος δήλωσε ότι η Κίνα είναι «μια τεράστια αγορά που εκτιμά τον επαγγελματισμό και την καινοτομία. Αυτό ανοίγει σημαντικές προοπτικές για τις κυπριακές εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες μπορούν να σταθούν ανταγωνιστικά και να προσφέρουν εξειδικευμένες λύσεις».

Πρόσθεσε ότι στόχος δεν είναι απλώς η συμμετοχή σε εκθέσεις ή επαφές σε επίπεδο γνωριμίας, αλλά η δημιουργία ουσιαστικών συνεργασιών που θα οδηγήσουν σε πραγματικά αποτελέσματα για τα μέλη του Συνδέσμου. «Πιστεύουμε ότι υπάρχει χώρος για την κυπριακή τεχνογνωσία και θέλουμε να τον διεκδικήσουμε οργανωμένα και στρατηγικά. Αν κινηθούμε σωστά, η Κίνα μπορεί να εξελιχθεί από μια “μακρινή αγορά” σε μια στρατηγική ευκαιρία για τον κλάδο μας», είπε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο CITEA θα συνεχίσει με στοχευμένες ενέργειες και διεθνείς επαφές, με στόχο να μετατρέψει τέτοιες πρωτοβουλίες σε πραγματικές επιχειρηματικές συνεργασίες για τα μέλη του.

