Την Τετάρτη 29 Απριλίου στις 6 το απόγευμα έξω από το λιμάνι Λάρνακας θα πραγματοποιηθεί μαζική κινητοποίηση των Λαρνακέων, για το μέλλον της ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας.

Πρόσθεσε ότι «την Παρασκευή 17 Απριλίου συνήλθε εκτάκτως η Επιτροπή Ανάπτυξης πόλης και επαρχίας Λάρνακας, με θέμα συζήτησης την πορεία και το μέλλον της ανάπτυξης του λιμανιού, της μαρίνας και του χερσαίου χώρου της πόλης» ενός έργου, που όπως είπε «χαρακτηρίζεται υψίστης σημασίας για τη Λάρνακα και την ευρύτερη επαρχία».

Πρόσθεσε ότι «κατά τη συνεδρίαση έγινε εκτενής αναφορά στις μέχρι σήμερα εξελίξεις, καθώς και στην πρόσφατη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων με τους τοπικούς φορείς».

Ο κ. Βύρας ανέφερε ότι στη συνάντηση ο κ. Βαφεάδης «δεσμεύτηκε ότι μέχρι τις αρχές Μαΐου θα παρουσιαστεί η μελέτη του Υπερταμείου η οποία θα περιλαμβάνει σαφή καθορισμό των τετραγωνικών μέτρων για χερσαία ανάπτυξη από την υφιστάμενη γη των λιμενικών χώρων».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε, ο Δήμαρχος «ο Υπουργός δεσμεύτηκε πως μέσα σε ένα ή δύο μήνες θα παρουσιάσει προσχέδιο συνολικής πρότασης, που θα περιλαμβάνει προκαταρκτικό master plan ανάπτυξης του λιμανιού, του χερσαίου χώρου και της μαρίνας, αλλά και το προκαταρκτικό κόστος υλοποίησης, το χρηματοδοτικό σχήμα με εμπλοκή της Αρχής Λιμένων, καθώς και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του έργου».

Σημείωσε ακόμα ότι «οι συγκεκριμένες δεσμεύσεις του Υπουργού Μεταφορών αποτελούν καθοριστική στιγμή και αναμένεται να συνοδεύονται από πλήρη και ολοκληρωμένη πρόταση, χωρίς περαιτέρω ασάφειες ή αναβολές».

Απαντώντας σε ερώτηση ο κ. Βύρας είπε πως «έχουν περάσει δύο χρόνια από τον τερματισμό του συμβολαίου με την εταιρεία ΚΙΤΙΟΝ χωρίς ουσιαστική πρόοδο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλέον κανένα περιθώριο για περαιτέρω καθυστερήσεις».

«Η Λάρνακα απαιτεί και δικαιούται ξεκάθαρες αποφάσεις, συγκεκριμένο σχεδιασμό και άμεση έναρξη υλοποίησης». σημείωσε.

Όπως είπε ο Δήμαρχος, «κατά τη συνάντηση της Παρασκευής η Επιτροπή δήλωσε ότι θα παραμένει ενωμένη και αποφασισμένη να διεκδικήσει δυναμικά την προώθηση του έργου».

Παράλληλα, πρόσθεσε, «αποφασίστηκε ομόφωνα πως θα πραγματοποιηθεί, πριν από την επίσκεψη του Υπουργού Μεταφορών στη Λάρνακα δημοσιογραφική διάσκεψη από σύσσωμη την Επιτροπή, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών».

Ακόμα αποφασίστηκε όπως «πραγματοποιηθεί μαζική κινητοποίηση των Λαρνακέων έξω από το λιμάνι, ως ένδειξη ενότητας και αποφασιστικότητας ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε άλλες παλινδρομήσεις ή νέες καθυστερήσεις».

Η κινητοποίηση ορίστηκε για την Τετάρτη 29 Απριλίου στις έξι το απόγευμα, ανέφερε.

Ο Δήμαρχος είπε επίσης ότι «η Επιτροπή Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας έστειλε και συνεχίζει να στέλνει το σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι η πόλη δεν μπορεί να παραμένει άλλο σε αναμονή, αλλά προχωρά ενωμένη και διεκδικεί το μέλλον που της αξίζει».

Πηγή: ΚΥΠΕ