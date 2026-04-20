Διαφάνεια στη διαχείριση της κρίσης του αφθώδους πυρετού, αξιολόγηση των αποφάσεων που οδήγησαν σε μαζικές θανατώσεις, υιοθέτηση εναλλακτικών, επιστημονικά τεκμηριωμένων μεθόδων, όπου είναι εφικτό και σχεδιασμό για μετάβαση σε πιο βιώσιμα και ηθικά μοντέλα διαχείρισης των ζώων, ζητά το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου

Σε ανακοίνωσή του, το Κόμμα εκφράζει τη "βαθιά του ανησυχία και θλίψη για τη διαχείριση της κρίσης του αφθώδους πυρετού, η οποία οδήγησε σε μαζικές θανατώσεις ζώων, συμπεριλαμβανομένων και υγιών ζώων". Όπως αναφέρει, η επιλογή της μαζικής θανάτωσης αναδεικνύει σοβαρά ερωτήματα για την επάρκεια του σχεδιασμού, την ετοιμότητα και τη λήψη έγκαιρων προληπτικών μέτρων από τις αρμόδιες αρχές.

Επιπλέον, σημειώνει ότι οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές οικονομικές συνέπειες και θεωρούν αυτονόητη την ανάγκη δίκαιης και άμεσης στήριξής τους από το κράτος. "Την ίδια στιγμή, το θέμα αυτό θα πρέπει να αγγίζει και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα ζώα στο υφιστάμενο μοντέλο παραγωγής", σημειώνει.

