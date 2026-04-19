Στο ΤΑΕ Αρχηγείου μετέβη σήμερα Κυριακή, ο τέως Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, Κώστας Κληρίδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Κληρίδης προέβη σε κατάθεση σχετικά με την υπόθεση «Σάντυ».

Χθες, ο κ. Κληρίδης μέσω γραπτής του δήλωσης, δεσμεύτηκε να παραθέσει ««τα όποια περιορισμένα στοιχεία περιήλθαν σε γνώση του μετά την αφυπηρέτησή» του αν χρειαστεί «εκεί και όπου πρέπει με κάθε υπευθυνότητα».

Διαβάστε επίσης: Τέως Γενικός Εισαγγελέας για «Σάντη»: Θα παραθέσω στοιχεία όπου πρέπει

Όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή του, προχωρεί σε δήλωση, «επειδή σε κάποια Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης παρουσιάζεται ο τέως Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας να τηρεί σιγή ισχύος ως προς τα θέματα που ανακύπτουν από τις αναρτήσεις των κ.κ. Μ. Δρουσιώτη και Ν. Κληρίδη».

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το ανακριτικό έργο σχετικά με την υπόθεση, συνεχίζεται.