Την προστασία περιοχών του δικτύου Natura από τη διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων ζητά η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ), εκφράζοντας έντονο προβληματισμό και ανησυχία για ανακοίνωση της Εθνικής Φρουράς για τη διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων εντός του Εθνικού Πάρκου της Χερσονήσου του Ακάμα, την περασμένη Πέμπτη, 16 Απριλίου 2026.

Η ΟΠΟΚ ζητά την έκδοση των Διαταγμάτων Προστασίας για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000, με προτεραιότητα την χερσόνησο Ακάμα, παρέχοντας το απαραίτητο νομικό πλαίσιο θωράκισης τους. Επίσης, ζητά να διασφαλίσουν οι αρμόδιες αρχές ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν θα δημιουργήσει προηγούμενο για τη μελλοντική χρήση του Ακάμα ως πεδίου στρατιωτικών ασκήσεων και ότι τέτοιου είδους πρακτικές δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον εντός της προστατευόμενης περιοχής της Χερσονήσου του Ακάμα.

«Η διεξαγωγή στρατιωτικών γυμνασίων σε μια από τις πιο ευαίσθητες οικολογικά περιοχές της Κύπρου, η οποία μάλιστα είναι ενταγμένη στο ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000, είναι μια πρακτική που δεν συνάδει, αλλά αντίθετα υποβαθμίζει το φυσικό περιβάλλον του Εθνικού πάρκου», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΟΠΟΚ, προσθέτοντας ότι «τέτοιες ενέργειες επιβαρύνουν ένα οικοσύστημα που ήδη δέχεται πολλαπλές πιέσεις, διαταράσσοντας την άγρια ζωή και το φυσικό τοπίο».

Πηγή: ΚΥΠΕ