Θετική εξέλιξη χαρακτήρισε την αναβάθμιση της ταξιδιωτικής οδηγίας της Πολωνίας για την Κύπρο ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής, σημειώνοντας ότι πλέον η χώρα κατατάσσεται στο επίπεδο 1, που αντιστοιχεί σε σύσταση για συνήθη προσοχή.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο κ. Κουμής χαρακτήρισε την εξέλιξη ως ιδιαίτερα θετική, καθώς ενισχύει την εικόνα της Κύπρου ως ασφαλούς τουριστικού προορισμού.

Παράλληλα, τόνισε ότι «η Άτυπη Σύνοδος Υπουργών Τουρισμού της ΕΕ εξέπεμψε μήνυμα αισιοδοξίας». Όπως είπε, «όλοι οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον προορισμό, διαπιστώνοντας το υψηλό επίπεδο ασφάλειας αλλά και τη φιλοξενία που προσφέρει», σημειώνοντας ότι αρκετοί σύνεδροι αναφέρθηκαν στις τοποθετήσεις τους στη θετική εικόνα που εκπέμπει η Κύπρος ως τουριστικός προορισμός, αλλά και στη φιλοξενία της οποίας έτυχαν.

Ερωτηθείς για τις προοπτικές της καλοκαιρινής περιόδου, ο Κ. Κουμής εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, επισημαίνοντας ότι, παρά τα ενθαρρυντικά σημάδια ανάκαμψης, είναι ακόμη νωρίς για ασφαλείς προβλέψεις. Όπως εξήγησε, «καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσουν οι εξελίξεις στον ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα των αερομεταφορών».

Την ίδια ώρα, αισιοδοξία για την πορεία των τουριστικών αφίξεων ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου εκφράζει ο Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTΤA).

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου του Συνδέσμου, Αντώνης Ορθοδόξου, «η αναβάθμιση της ταξιδιωτικής οδηγίας για την Κύπρο από την Πολωνία στο επίπεδο 1, σε συνδυασμό με τη φιλοξενία του Άτυπου Συνεδρίου Υπουργών Τουρισμού της ΕΕ στο νησί, ενισχύουν την εικόνα της χώρας σε επίπεδο ασφάλειας, γεγονός που αναμένεται να αποτυπωθεί θετικά και στις αφίξεις τουριστών».

Επισήμανε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις δημιουργούν θετικές προοπτικές για τη φετινή τουριστική περίοδο, σημειώνοντας παράλληλα ότι ενδεχόμενο ανασταλτικό παράγοντα για την αγορά του Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί η προειδοποίηση που παραμένει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας, σύμφωνα με την οποία δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο τρομοκρατικών επιθέσεων στην Κύπρο.

Η συγκεκριμένη αναφορά, όπως εξήγησε, «ενδέχεται να επηρεάζει την ψυχολογία των ταξιδιωτών», οδηγώντας ορισμένους να κάνουν δεύτερες σκέψεις ή ακόμη και να μην προχωρούν τελικά στην κράτηση των ταξιδιών τους.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της ταξιδιωτικής οδηγίας στις 17 Απριλίου, το Υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας έχει θέσει σε επίπεδο 1- που είναι το γενικό επίπεδο προειδοποίησης- την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ συνιστά να επιδεικνύεται εξαιρετική προσοχή σε ταξίδια στα κατεχόμενα, καθώς και κοντά στις βρετανικές στρατιωτικές βάσεις του Ακρωτηρίου και της Δεκέλειας.

Στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου η επικαιροποιημένη εκτίμηση αναφέρει ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο τρομοκρατικών επιθέσεων στην Κύπρο, ενώ οι ΗΠΑ κατατάσσουν τον προορισμό στο επίπεδο 3 (reconsider travel) για τους Αμερικανούς πολίτες.

