Απάντηση σε δημοσιεύματα σχετικά με το ;έργο Αγία Μαρινούδα-Στρουμπί, δίνει το Υπουργείο Μεταφορών, με ανακοίνωσή του.

Όπως σημειώνει, τα αριθμητικά δεδομένα είναι σαφή.

Τονίζει ότι η σύμβαση υπογράφηκε το 2021 στα €72.979.000 (πλέον ΦΠΑ). Κατά την υλοποίηση του έργου, ο εργολάβος υπέβαλε αξιώσεις ύψους €36 εκατ. και ζήτησε παράταση 59 μηνών – αιτήματα που αξιολογήθηκαν ως αδικαιολόγητα από όλες τις αρμόδιες επιτροπές και η αποδοχή τους θα ήταν νομικά απαγορευτική. Η παράταση χρόνου θα συνεπαγόταν πρόσθετο κόστος περίπου €10 εκατ. για διοικητικές δαπάνες.

Άρα, σημειώνει το Υπουργείο, το συνολικό κόστος θα ανερχόταν σε: €73 + €36 + €10 = €119 εκατ.– και το έργο δεν θα ολοκληρωνόταν πριν από το 2029, χωρίς να αποκλείονται νέες αξιώσεις.

«Ισχυρισμοί που εμφανίστηκαν στον δημόσιο διάλογο για κόστος «κάτω από €100 εκατ.» δεν ανταποκρίνονται στα δεδομένα της σύμβασης, τα οποία είναι δημοσιευμένα και ελεύθερα προσβάσιμα. Ο υπολογισμός είναι απλός», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Προστίθεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης των νέων προσφορών που υποβλήθηκαν στις 17 Απριλίου 2026 θα γίνει με πλήρη επιμέλεια, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς.

Το γεγονός ότι οι προσφορές κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα από την αρχική εκτίμηση αξιολογείται ενδελεχώς, ώστε κάθε απόφαση να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Εντός των επόμενων εβδομάδων θα υπάρχει πλήρης εικόνα, αναφέρεται.

Τονίζει ότι η Κυβέρνηση θα εξετάσει όλες τις νόμιμες επιλογές: επαναπροκήρυξη, ανάθεση ή διαπραγμάτευση, εφόσον αυτό κριθεί θεσμικά επιτρεπτό.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν υποχώρησε σε αδικαιολόγητες αξιώσεις. Αυτή είναι η υπεύθυνη διαχείριση του δημόσιου χρήματος», καταλήγει η ανακοίνωση.