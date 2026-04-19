Μετά το ντέρμπι των «αιωνίων» ανάμεσα σε Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ, το απόγευμα του Σαββάτου στο ΓΣΠ, σημειώθηκαν επεισόδια, με αποτέλεσμα οι Αρχές να προχωρήσουν στη σύλληψη δύο ατόμων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο εμπλεκόμενοι, κατά την αποχώρησή τους από το γήπεδο μετά τη λήξη του αγώνα, ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικούς και τους εξύβρισαν, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή τους για το συγκεκριμένο αδίκημα.



