Σε εξέλιξη βρίσκεται το 4ο Διεθνές Σκακιστικό Τουρνουά Πάφου, η μεγαλύτερη σκακιστική διοργάνωση της Κύπρου, με 185 συμμετοχές από 27 διαφορετικές χώρες. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες είναι 6 γκραν μετρ και συνολικά 45 τιτλούχοι σκακιστές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, ατο αγωνιστικό μέρος, οι αθλητές αγωνίζονται σε τρία γκρουπ βάσει δυναμικότητας, ενώ οι αγώνες έχουν ήδη ξεκινήσει, προσφέροντας αμφίρροπες και συναρπαστικές παρτίδες.

Οι αγώνες των 10 πρώτων σκακιέρων μεταδίδονται ζωντανά σε διεθνείς ιστοσελίδες, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη προβολή στο τουρνουά και στην πόλη σε όλο τον κόσμο.

Το τουρνουά διοργανώνουν ο Δήμος Πάφου και ο Σκακιστικός Όμιλος Πάφου, στους πολυχώρους του Δήμου Πάφου «Αττικόν» και «Παλιά Ηλεκτρική».



Πηγή: ΚΥΠΕ