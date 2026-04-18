Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, διοργανώνεται η τριήμερη Διεθνής Έκθεση Μορφολογίας Σκύλων, στο Δημοτικό Στάδιο Αγίας Νάπας, προσφέροντας μοναδικό θέαμα και ξεχωριστές στιγμές στο κοινό. Στη φετινή έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από χίλιοι σκύλοι καθώς και εκθέτες, κριτές και επισκέπτες από την Κύπρο και το εξωτερικό.



Πρ. Κυνολογικού Ομίλου Κύπρου: Οι εκθέσεις μας πλέον έχουν τεράστιο ενδιαφέρον - Γύρω στις 1080 συμμέτοχές



Ο Πρόεδρος Κυνολογικού Ομίλου Κύπρου, Σάββας Χατζησάββας ανέφερε ότι «Οι εκθέσεις μας πλέον στην Κύπρο έχουν τεράστιο ενδιαφέρον έχουμε κόσμο από 15 άλλες χώρες συμμετοχές από σκανδιναβικές χώρες έχουμε Σερβία Ελλάδα Ισραήλ και παρόλο το πρόβλημα του πολέμουμ έχουμε κόσμο από το Ισραήλ έχουμε γύρω στις 1080 συμμέτοχές»









Για τρίτη χρονιά η Έκθεση - Γεμάτη εντυπωσιακά shows



Η διοργάνωση περιλαμβάνει Τριπλή Διεθνή Έκθεση Μορφολογίας Σκύλων και Διπλή Εθνική Έκθεση.



Για πρώτη φορά, διεξάγονται ειδικά τελικά για τα σκυλιά Κυπριακής Εκτροφής, με στόχο την ανάδειξη του Καλύτερου Σκύλου Κυπριακής Εκτροφής της Έκθεσης. Η Διεθνής Έκθεση πραγματοποιεί ξεχωριστά τελικά στον κεντρικό στίβο για όλους τους νικητές των εργασιακών κλάσεων, ανεξαρτήτως φυλής.



Γεμάτη εντυπωσιακά shows, η διοργάνωση αποτελεί μια μοναδική εμπειρία για κάθε λάτρη των σκύλων.



