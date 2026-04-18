Οι προσπάθειες της Αστυνομίας για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 καταγράφηκαν σημαντικές επιτυχίες.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Αστυνομίας Κύπρου, μέχρι τις 31 Μαρτίου καταγράφηκαν συνολικά 271 υποθέσεις, στις οποίες εμπλέκονταν 278 άτομα. Παράλληλα, οι κατασχεθείσες ποσότητες ναρκωτικών ξεπέρασαν τα 300 κιλά.

Ανάμεσα στις ουσίες που εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περιλαμβάνονται κάνναβη, κοκαΐνη, ρητίνη κάνναβης, μεθαμφεταμίνη και Captagon.