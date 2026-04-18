Στη σύλληψη 37χρονης, προχώρησε χθες η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση διάρρηξης και κλοπής, παράνομης κατοχής διαρρηκτικών εργαλείων και περιουσίας, μαχαιροφορίας και παράνομης κατοχής επιθετικού οργάνου.

Συγκεκριμένα γύρω στις 10.40π.μ. χθες, 57χρονος ενημέρωσε την Αστυνομία για υπό εξέλιξη διάρρηξη σε αποθήκη που διατηρεί σε περιοχή στη Γεροσκήπου, στην επαρχία Πάφου. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν αμέσως στη σκηνή, όπου εντόπισαν τον παραπονούμενο, ο οποίος ανέφερε ότι εντός της αποθήκης είχε εντοπίσει μια γυναίκα.

Ταυτόχρονα η συγκεκριμένη γυναίκα θεάθηκε, να επιβιβάζεται σε αυτοκίνητο και να προσπαθεί να φύγει από την περιοχή. Οι αστυνομικοί ανέκοψαν το όχημα και κατά την έρευνα που ακολούθησε εντοπίστηκαν διάφορα εργαλεία, ένα μαχαίρι, ένα ξύλινο ρόπαλο και μια ηλεκτρονική ταμπλέτα, για τα οποία δεν δόθηκαν επαρκείς εξηγήσεις ως προς το πως περιήλθαν στην κατοχή της.

Ως αποτέλεσμα η γυναίκα, ηλικίας 37 ετών, συνελήφθη για τα αυτόφωρα αδικήματα της παράνομης κατοχής περιουσίας, διαρρηκτικών εργαλείων και επιθετικού οργάνου και μαχαιροφορίας. Αργότερα εκδόθηκε εναντίον της δικαστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Το πρωί σήμερα η 37χρονη οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, το οποίο εξέδωσε εναντίον της διάταγμα τετραήμερης κράτησης.

Όσον αφορά στην αποθήκη, σύμφωνα με τον παραπονούμενο, από αυτήν κλάπηκαν διάφορα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων εργαλεία και καλώδια.

Το ΤΑΕ Πάφου διερευνά την υπόθεση.