Πυκνή ομίχλη και σκόνη στην ατμόσφαιρα περιορίζουν σημαντικά την ορατότητα στις περιοχές μεταξύ Μονιάτη&Τροόδους.

Οι οδηγοί να είναι προσεκτικοί, να διατηρούν χαμηλές ταχύτητες και αποστάσεις ασφαλείας και να έχουν αναμμένα τα φώτα του οχήματός τους.