Η Δύναμη της Πολιτικής Άμυνας, μετά από σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας σχετικά με μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες, που αναμένεται να επηρεάσουν κατά διαστήματα το νησί αρχικά στα δυτικά και προοδευτικά και στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού, προβαίνει στις πιο κάτω συστάσεις προς το κοινό, με στόχο την πρόληψη και την ορθή προετοιμασία για ελαχιστοποίηση των κινδύνων και αρνητικών συνεπειών:

Μέτρα αυτοπροστασίας από πλημμύρες

· Βεβαιωθείτε ότι τα φρεάτια έξω από το σπίτι σας ή τον χώρο εργασίας σας δεν είναι φραγμένα.

· Βεβαιωθείτε ότι οι υδρορροές στο υποστατικό σας λειτουργούν κανονικά.

· Αν διαθέτετε υπόγειο σε ευπαθή περιοχή με κίνδυνο να πλημμυρίσει, προχωρήστε στην ανόρυξη ειδικού λάκκου συσσώρευσης νερού και εγκαταστήστε αυτόματη αντλία νερού. Απομακρύνετε από το υπόγειό σας πολύτιμα αντικείμενα ή ακριβό εξοπλισμό.

· Αν κατοικείτε σε οικόπεδο με αυλή, αφήστε -όπου είναι δυνατόν- ελεύθερο χώμα για να απορροφά νερό η γη.

· Στερεώστε αντικείμενα που πιθανόν να παρασυρθούν από το νερό και να μετακινηθούν (π.χ. ντεπόζιτα, θερμοσίφωνες, κ.ά.).

· Επιδιορθώστε τυχόν ανοίγματα σε τοίχους περίφραξης.

· Ετοιμάστε σακιά άμμου που θα εμποδίσουν την εισροή νερού στο υποστατικό σας, αν βρίσκεται σε περιοχή που διατρέχει κίνδυνο να πλημμυρίσει.

· Σε περίπτωση που ενημερωθείτε για την εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, περιορίστε τις μετακινήσεις σας και αποφύγετε την εργασία και την παραμονή σε υπόγειους χώρους.

Κατά τη διάρκεια της πλημμύρας

Αν είστε μέσα σε κτήριο:

· Εγκαταλείψτε υπόγειους χώρους και μετακινηθείτε σε ασφαλές ψηλό σημείο.

Αν βρίσκεστε σε ανοικτό χώρο:

· Μη διασχίσετε πλημμυρισμένο δρόμο με τα πόδια ή με αυτοκίνητο / ποδήλατο / μοτοσυκλέτα.

· Σταματήστε και αλλάξτε κατεύθυνση, αν βρεθείτε σε δρόμο που έχει πλημμυρίσει.

· Εγκαταλείψτε το αυτοκίνητό σας αν έχει ακινητοποιηθεί, καθώς ενδέχεται να παρασυρθεί ή να πλημμυρίσει.

· Μείνετε μακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια.

· Μην πλησιάζετε σε περιοχές, στις οποίες έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις.

Μετά την πλημμύρα

Αν βρίσκεστε σε ανοικτό χώρο:

· Μείνετε μακριά από περιοχές που έχουν πλημμυρίσει ή είναι επικίνδυνες να πλημμυρίσουν τις επόμενες ώρες καθότι:

§ η πλημμύρα ενδέχεται να έχει μεταβάλει τα χαρακτηριστικά των γνώριμων περιοχών,

§ εγκυμονούν κίνδυνοι από σπασμένα οδοστρώματα και περιοχές με επικίνδυνη κλίση, και

§ τα νερά ενδέχεται να είναι μολυσμένα, αν έχουν παρασύρει μαζί τους διαφόρων ειδών αντικείμενα ή και ζώα.

· Μην εμποδίζετε τα συνεργεία διάσωσης.

· Μην χρησιμοποιείτε χωρίς σοβαρό λόγο το τηλέφωνο.

Πριν αρχίσετε τις διαδικασίες αποκατάστασης:

· Να θυμάστε ότι οι κίνδυνοι από την πλημμύρα δεν υποχωρούν αμέσως μετά την απόσυρση των υδάτων.

· Βεβαιωθείτε από τις αρμόδιες Αρχές ότι η περιοχή σας είναι ασφαλής και μπορείτε να επιστρέψετε για τις εργασίες αποκατάστασης.

· Κλείστε τους διακόπτες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.

· Φορέστε κλειστά παπούτσια και κατάλληλη ενδυμασία, ώστε να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς.

Μέτρα αυτοπροστασίας από ανεμοστρόβιλους

Αν βρίσκεστε στο σπίτι:

· Απομακρύνετε από την αυλή του σπιτιού αντικείμενα που μπορούν να μετακινηθούν από τον ανεμοστρόβιλο και στερεώστε καλά αυτά που δεν είναι στερεωμένα.

· Κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα, αφήνοντας ανοικτά τα εσωτερικά γυάλινα παραθυρόφυλλα, για γρήγορη εξίσωση της εσωτερικής και εξωτερικής ατμοσφαιρικής πίεσης.

· Απομακρυνθείτε από αντικείμενα που μπορούν να μετακινηθούν και από γυαλιά που πιθανόν να σπάσουν.

Αν βρίσκεστε στην ύπαιθρο:

· Παρακολουθήστε, αν είναι δυνατόν, τη διαδρομή του ανεμοστρόβιλου και απομακρυνθείτε το ταχύτερο δυνατόν από τα σημεία που θα περάσει, παραμένοντας μακριά από αντικείμενα που μπορούν να μετακινηθούν και να σας κτυπήσουν.

· Αν δεν μπορέσετε να απομακρυνθείτε έγκαιρα από τη διαδρομή του ανεμοστρόβιλου, ξαπλώστε μπρούμυτα σε κάποιο κοίλωμα -αν υπάρχει κοντά σας-, προστατεύοντας το κεφάλι με τα χέριά σας, για να μην κινδυνεύετε να κτυπηθείτε από αντικείμενα που μπορούν να μετακινηθούν ή δέντρα που πιθανόν να ξεριζωθούν.

Μέτρα αυτοπροστασίας από ισχυρούς ανέμους - Πριν και κατά τη διάρκεια των ισχυρών ανέμων

· Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές, όπου εκδηλώνονται ισχυροί άνεμοι, να αποφεύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις, να καταφεύγετε σε κλειστούς χώρους και να κλείνετε τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού ή του χώρου εργασίας σας.

· Απομακρύνετε από εξωτερικούς χώρους αντικείμενα, τα οποία δεν είναι εφικτό να στερεωθούν (π.χ. γλάστρες, τραπεζάκια, καρέκλες, διακοσμητικά είδη, κ.ά.) και αποφύγετε κάθε είδους εργασία/ενέργεια, η οποία δυνατόν να προκαλέσει πυρκαγιά.

· Στερεώστε τις διαφημιστικές πινακίδες που τυχόν έχετε αναρτήσει στο υποστατικό σας.

· Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

· Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, πινακίδες ή μπαλκόνια και στερεώστε καλά όλα τα αντικείμενα, τα οποία ενδέχεται να παρασυρθούν από τον άνεμο και να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς (π.χ. πινακίδες, ντεπόζιτα, θερμοσίφωνες κ.ά.).

· Συστήνεται όπως οι εργοδότες λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, οι οποίοι εκτελούν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους (π.χ. προσωρινή αναστολή εργασιών σε εργοτάξια, κ.ά.)