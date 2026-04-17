Βόμβα για την δημόσια υγεία αποτελεί το φαινόμενο σκόνης που πλήττει το νησί ολοένα και σχνότερα.

Το φαινόμενο αυτό σύμφωνα με τους ειδικούς έχει εξελιχθεί σε υποβόσκοντα εφιάλτη τόσο για τις ευάλωτες ομάδες όσο και για τον υγιή πλυθυσμό καθώς τα μικροσωματίδια που φέρει μαζί της η σκόνη είναι τοξικά και καρκινογόνα.





Χ. Αρμεύτης: «Τα μικροσωματίδια είναι καρκινογόνα»

«Τα μικροσωματίδια σκόνης είναι τοξικά και επιβλαβή για τον ανθρώπινο οργανισμό» δήλωσε ο Χ. Αρμεύτης για το συγκεκριμένο φαινόμενο.

Επίσης τόνισε ότι «τα μικροσωματίδια θεωρούνται καρκινογόνα και αποτελούν επιβαρυντικό παράγοντα για τον καρκίνο του πνεύμονα και άλλες μορφές καρκίνου. Ωστόσο μεταφέρουν και άλλες βλαβερές ουσίες, όπως μέταλλα και οργανικές ενώσεις, καθώς και ιούς και βακτήρια, γεγονός που, συμβάλλει και στην αύξηση των λοιμώξεων».

Εξηγώντας τις επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει σε όλο τον πληθυσμό ο δρ. Αρμεύτης ανέφερε ότι τα τοξικά αυτά μικροσωματίδια που περιέχει η σκόνη επιβαρύνουν το αναπνευστικό και το καρδιαγγειακό σύστημα.





Χ. Αρμεύτης: «Τα μικροσωματίδια είναι καρκινογόνα»

«Τα σωματίδια αυτά προκαλούν οξειδωτικό στρες, φλεγμονή, διαταραχές του επιθηλίου και επιβαρύνουν καρδιαγγειακά και αναπνευστικά νοσήματα.

Οι πρώτοι που κινδυνεύουν είναι οι ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, άσθμα και καρδιολογικά προβλήματα, ενώ μπορεί να επηρεαστούν και υγιή άτομα, τα οποία ενδέχεται να παρουσιάσουν ερεθισμό στα μάτια, βήχα, ρινική καταρροή ή και λοιμώξεις» δήλωσε ο Πρόεδρος της Πνευμονολογικής Εταιρείας, Χάρης Αρμεύτης.

Ο Πρόεδρος της Πνευμονολογικής Εταιρείας τόνισε ότι, όταν είναι έντονο το φαινόμενο θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ενώ θεωρεί πως πρέπει να υπάρξει νομοθεσία κατά το πρότυπο των μέτρων που λαμβάνονται για τον καύσωνα.





Εξέδωσε έκτακτο δελτίο η Μετεωρολογική Υπηρεσία

Έκτακτη προειδοποίηση μέχρι τις έξι αύριο το πρωί, εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Χρυσάνθου: Αυξημένη η ένταση και συχνότητα-«Την Κυριακή θα υποχωρήσει»

«Αυξημένη ένταση και συχνότητα. Την Κυριακή θα υποχωρήσει» ανέφερε ο Χρυσάνθου, Μετ. Λειτουργός για το φαινόμενο της σκόνης.





Σύμφωνα πάντως με την Μετεωρολογική Υπηρεσία κάθε χρόνο το φαινόμενο είναι και χειρότερο.





Ο Χρυσάνθου είπε ακόμη ότι υπάρχουν «120 -130 μέρες σκόνης στην ατμόσφαιρα με 2 μέρες επιπρόσθετες τον χρόνο».





Από αύριο πάντως το νησί θα πλήξουν και σφοδροί ανέμοι, καθώς και έντονα φαινόμενα κακοκαιρίας, χωρίς να αποκλείεται να πέσει και χαλάζι.

