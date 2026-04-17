Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο πλήρωσης θέσεων στο δημόσιο, φέρνει πακέτο τριών νομοσχεδίων, που κατατέθηκε χθες στην Ολομέλεια από το Υπουργείο Οικονομικών.

Τα νομοσχέδια επιχειρούν να δώσουν λύσεις σε χρόνιες παθογένειες του συστήματος, όπως οι καθυστερήσεις στις διαδικασίες αλλά και η έλλειψη ενδιαφέροντος για συγκεκριμένες θέσεις.

Κεντρική αλλαγή αποτελεί ο τρόπος διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων.

Πλέον, οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται μετά την προκήρυξη των κενών θέσεων και όχι πριν, ώστε οι υποψήφιοι να γνωρίζουν εκ των προτέρων ποιες θέσεις είναι διαθέσιμες και αν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.

Παράλληλα, οι κενές θέσεις θα δημοσιεύονται νωρίτερα, μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους, με στόχο να επιταχύνεται η διαδικασία πλήρωσής τους.

Την ίδια ώρα, καταργείται η υποχρέωση έγκρισης των καταλόγων θέσεων από τη Βουλή, με στόχο την αποφυγή καθυστερήσεων και περιττής γραφειοκρατίας.





Ενισχύεται επίσης ο ρόλος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, η οποία αναλαμβάνει πλέον την ευθύνη για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, ενώ καταργείται η ειδική επιτροπή που είχε μέχρι σήμερα αυτόν τον ρόλο.

Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η δήλωση σειράς προτίμησης από τους υποψηφίους, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο διεκδίκησης πολλαπλών θέσεων.

Σε περίπτωση διορισμού στην πρώτη τους επιλογή, οι υποψήφιοι θα διαγράφονται από τις υπόλοιπες διαδικασίες.

Για το 2026, δεν θα πραγματοποιηθούν νέες γενικές γραπτές εξετάσεις, όπως προβλέπουν τα νομοσχέδια.

Ωστόσο, η διαδικασία πλήρωσης θέσεων δεν επηρεάζεται, καθώς θα αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων του 2025.

Τα νομοσχέδια αναμένεται να συζητηθούν από τη νέα Βουλή μετά τις εκλογές του Μαΐου, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στον τρόπο εισόδου στη δημόσια υπηρεσία.