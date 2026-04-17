Μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), στο πλαίσιο συνεργασίας με το Τμήμα Τελωνείων, εντόπισαν πακέτο που αφίχθηκε στην Κύπρο μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών και περιείχε ποσότητα κάνναβης βάρους 3 κιλών και 300 γραμμαρίων.

Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση στο Παραλίμνι από μέλη της ΥΚΑΝ, κατά την οποία συνελήφθη 22χρονος.

Ακολούθως, με γραπτή συγκατάθεσή του, διενεργήθηκε έρευνα στο διαμέρισμά του, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον 4 κιλά και 934 γραμμάρια κάνναβης, καθώς και τρεις πλάκες ρητίνης κάνναβης συνολικού βάρους 280 γραμμαρίων.

Κατά την έρευνα στο διαμέρισμα εντοπίστηκε 23χρονη, στην κατοχή της οποίας βρέθηκαν τρία χάπια ecstasy και μικρή ποσότητα κάνναβης (8 γραμμάρια), με αποτέλεσμα τη σύλληψή της για αυτόφωρα αδικήματα.

Συνολικά, κατασχέθηκαν 8 κιλά και 242 γραμμάρια κάνναβης, 280 γραμμάρια ρητίνης κάνναβης, τρία χάπια ecstasy, καθώς και χρηματικό ποσό ύψους 3.300 ευρώ.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου για την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής τους.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Αμμοχώστου) συνεχίζει τις εξετάσεις.