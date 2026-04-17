O Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας και ο Δήμος Λευκωσίας ανακοινώνουν τη διενέργεια επιτόπιων, οπτικών ελέγχων των οικοδομών στην εντός των Τειχών Πόλη από τη Δευτέρα 20 Απριλίου, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας εκάστου οργανισμού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου, συστάθηκε τετραμελές κλιμάκιο αποτελούμενο από δύο μηχανικούς του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης καθώς και ενός μηχανικού και ενός υγειονομικού επιθεωρητή του Δήμου Λευκωσίας.

Η πρωτοβουλία αυτή, όπως αναφέρεται, αποσκοπεί στην αξιολόγηση της κατάστασης των ήδη καταγεγραμμένων επικίνδυνων οικοδομών καθώς και αναθεώρηση του βαθμού της επικινδυνότητας τους.

Επίσης στον εντοπισμό, καταγραφή και οπτικό έλεγχο και άλλων οικοδομών που ενδέχεται να είναι επικίνδυνες και στην υγειονομική κατάσταση και στην άρση οχληρίας σε επικίνδυνες ή υπό αξιολόγηση οικοδομές.

Η απόφαση αυτή, αναφέρεται, εντάσσεται στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν από τις επικίνδυνες οικοδομές με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας των πολιτών και αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων.



Πηγή: ΚΥΠΕ