Στις 16/4/2026, μέσα στα πλαίσια των συντονισμένων ενεργειών του Τμήματος Τελωνείων και της ΥΚΑΝ για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης, εισαγωγής και μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών από και προς την Κυπριακή Δημοκρατία, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στην αποθήκη αεροπορικού φορτίου στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, στην παρουσία και μελών της ΥΚΑΝ, επέλεξαν για έλεγχο πακέτο εταιρείας ταχυμεταφορών με προέλευση τις Η.Π.Α. και δηλωμένο περιεχόμενο εξάρτημα αυτοκινήτου.



Κατά τον έλεγχο του πακέτου βρέθηκε να περιέχει 4 νάιλον αεροστεγείς συσκευασίες μεικτού βάρους 3 κιλών περίπου με περιεχόμενο πράσινη ξηρή φυτική ύλη (κάνναβη). Το πακέτο κατασχέθηκε και παραδόθηκε στα μέλη της ΥΚΑΝ για τον περαιτέρω χειρισμό. Στις 17/4/2026 συνελήφθηκε ένα πρόσωπο, το οποίο παρουσιάστηκε ως παραλήπτης του πακέτου.



Η υπόθεση τυγχάνει περαιτέρω χειρισμού και διερεύνησης από την ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λάρνακας), λόγω αρμοδιότητας.



