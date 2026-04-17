Απορρίφθηκε από το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο η έφεση του Παγκύπριου Οργανισμού Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ), όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, στις 6 Απριλίου 2026, απέρριψε την έφεση (Αρ. 135/21) του ΠΟΑ και επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, διατηρώντας διοικητικό πρόστιμο €2.100.000 για παραβάσεις του Νόμου περί Προστασίας του Ανταγωνισμού.

Η Επιτροπή διαπίστωσε παραβάσεις του Νόμου και επέβαλε διοικητικά πρόστιμα στους Εφεσείοντες.

Συγκεκριμένα, επιβλήθηκαν €600.000 για πρακτικές καθορισμού τιμών σε συμβάσεις με αγελαδοτρόφους και €600.000 για ρήτρες αποκλειστικότητας και μη ανταγωνισμού.

Επιβλήθηκαν επίσης €100.000 για την πρακτική «Ομαλής Παραγωγής Γάλακτος».

Τέλος, επιβλήθηκαν €800.000 για επιβολή υπερβολικών και αθέμιτων τιμών από δεσπόζουσα επιχείρηση.

Η ανακοίνωση αναφέρει πως ο ΠΟΑ άσκησε έφεση προβάλλοντας λόγους που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την έλλειψη αμεροληψίας της Προέδρου και τον χειρισμό της εξαίρεσής της, καθώς και τον διττό ρόλο της Επιτροπής ως εξεταστή και δικαστή σε συνδυασμό με τον περιορισμένο δικαστικό έλεγχο.

Επιπλέον, αμφισβήτησε την κρίση ότι δεν παραβιάστηκε το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία και ότι υπήρχε συνεχιζόμενη παράβαση που συνιστούσε επιβαρυντική περίσταση.

Υπογραμμίζεται πως το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε ότι οι λόγοι έφεσης δεν ευσταθούν και ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο αξιολόγησε ορθά την υπόθεση.

Επιβεβαίωσε τη νομιμότητα της διαδικασίας, την ορθότητα των συμπερασμάτων της ΕΠΑ και τη συμμόρφωσή της με τις αρχές του διοικητικού και του ενωσιακού δικαίου, καταλήγει η ανακοίνωση.



Διαβάστε επίσης: Χοιροτρόφοι για αφθώδη πυρετό: Ευλαβική τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας





Πηγή: ΚΥΠΕ