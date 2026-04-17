Με δυναμικές κινητοποιήσεις, περιλαμβανομένων εκδηλώσεων διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας και το Προεδρικό Μέγαρο, προειδοποιούν οι άντρες χήροι, μέλη της ΕΚΥΣΥ, οι οποίοι στερούνται του δικαιώματος σύνταξης χηρείας, επειδή η σύζυγός τους απεβίωσε πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΚΥΣΥ, σε σύσκεψη το πρωί της Παρασκευής, οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν από τον Γενικό Γραμματέα της ΕΚΥΣΥ, Ευτύχιο Παπαμιχαήλ, για τις επαφές που πραγματοποιήθηκαν σχεδόν με όλα τα πολιτικά κόμματα, καθώς και με τον Υπουργό Εργασίας. Παρουσιάστηκαν επίσης τα δεδομένα σε σχέση με τη νέα επιστολή που απέστειλε η ΕΚΥΣΥ προς τον Υπουργό Εργασίας, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2026, με την οποία ζητείται η ξεκάθαρη τοποθέτηση της Κυβέρνησης επί του ζητήματος.

"Με ομόφωνη απόφαση, οι παρευρισκόμενοι, εξουσιοδότησαν την ΕΚΥΣΥ και την Επιτροπή Αγώνα να προχωρήσει σε ενημέρωση και συντονισμό με τις αντίστοιχες οργανώσεις συνταξιούχων της ΣΕΚ και της ΠΑΣΥΔΥ, με στόχο τη διαμόρφωση κοινού μετώπου αντίδρασης για την επίλυση του προβλήματος", αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Επίσης, επαναδιατύπωσαν την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τον αγώνα με όλα τα νόμιμα μέσα και διαμήνυσαν ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να ανεχθούν τη συνέχιση της αδικίας.

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε όπως, σε περίπτωση μη άμεσης και θετικής ανταπόκρισης από πλευράς Κυβέρνησης, προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, περιλαμβανομένων εκδηλώσεων διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας, καθώς και στο Προεδρικό Μέγαρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ