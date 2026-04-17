To Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου εξέδωσε σήμερα διάταγμα κράτησης επτά ημερών για 51χρονο και 30χρονη, στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων που αφορούν διαρρήξεις και κλοπές.

Η Αστυνομία συνέλαβε χθες τα δυο αυτά πρόσωπα που, όπως σημειώνει, φέρονται να εμπλέκονται σε τέσσερις υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών, που διαπράχθηκαν μεταξύ των ημερομηνιών 14 -16/ Απριλίου στον Πρωταρά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, «καταγγέλθηκε χθες στην Αστυνομία από 37χρονο ότι διαρρήχθηκε η κατοικία όπου διαμένει στον Πρωταρά, απ 'όπου κλάπηκαν χρηματικό ποσό και δύο ζεύγη airpods, συνολικής αξίας 900 ευρώ».

Από σήμα που εξέπεμψαν τα κλοπιμαία airpods, σε συγκεκριμένη περιοχή στην Αγία Νάπα, έγινε κατορθωτή η ταυτοποίηση και ο εντοπισμός των δύο υπόπτων.

Εξασφαλίστηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης εναντίον δύο προσώπων ηλικίας 51 και 30 ετών, που φέρονται να εμπλέκονται σε τέσσερις υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών, που διαπράχθηκαν μεταξύ των ημερομηνιών 14-16/04/2026 στον Πρωταρά και οι δύο ύποπτοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στο αεροδρόμιο Πάφου, κατά την αναχώρηση τους από την Κύπρο».

Από περαιτέρω εξετάσεις που έγιναν, «διαπιστώθηκε ότι ο 51χρονος εμπλέκεται σε ακόμη δέκα υποθέσεις νυχτερινών διαρρήξεων και κλοπών, οι οποίες διαπράχθηκαν τα έτη 2023 και 2025 στο Παραλίμνι», σύμφωνα με την Αστυνομία.

Οι δύο συλληφθέντες, «αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου για έκδοση διατάγματος κράτησης».

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ