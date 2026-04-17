Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκαν δασικές πυρκαγιές που προκλήθηκαν από πτώσεις κεραυνών.

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι την Παρασκευή, 17/4/2026 και ώρα 10:25 εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά, στην περιοχή "Καρβουνά".

Λόγω της άμεσης επέμβασης του Τμήματος Δασών η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 10:40, χωρίς να επεκταθεί.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 13 άτομα του Τμήματος Δασών με 2 πυροσβεστικά οχήματα. Σημειώνεται ότι η πυρκαγιά εντοπίστηκε από διερχόμενο πολίτη.

Επίσης, την ίδια μέρα, στις 10:50 εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά, στην περιοχή "Λαχάνη", της κοινότητας Ευρύχου η οποία τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 11:00 χωρίς να επεκταθεί.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 5 άτομα του Τμήματος Δασών με 1 πυροσβεστικό όχημα. Η πυρκαγιά εντοπίστηκε από μηχανοδηγό γεωργικού ελκυστήρα του Τμήματος Δασών, ο οποίος εκτελούσε δασικές εργασίες στην περιοχή.

Πηγή: ΚΥΠΕ