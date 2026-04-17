Η κατοχή ενός αστείρωτου σκύλου θα έπρεπε να στοιχίζει πολύ περισσότερο, ώστε να αναγκάζονται όλοι οι ιδιοκτήτες σκύλων να στειρώνουν, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η Πρόεδρος της φιλοζωικής οργάνωσης «Rights For Animals», Χρύσω Κακοφεγγίτου, σχολιάζοντας τις τροποποιήσεις στον περί Σκύλων Νόμο που ψήφισε την Πέμπτη η Ολομέλεια της Βουλής.

Αναφερόμενη στην τροποποίηση που επήλθε στο κόστος κατοχής ενός αστείρωτου σκύλου, έκανε λόγο για «μεγάλο λάθος», το οποίο «δείχνει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι το ψήφισαν δεν έχουν ιδέα τι γίνεται στην Κύπρο».

«Εάν οι σκύλοι στην Κύπρο είναι αστείρωτοι, γεννούν κάθε χρόνο 5000 σκύλους. Μέσα σε 5 χρόνια, αυτές οι 5000 θα γίνουν 12.000, μέσα σε 15 χρόνια αυτοί οι σκύλοι θα γίνουν 36.000», εξήγησε. «Έχουμε τόσο κόσμο για να πάρει αυτά τα σκυλιά; Δηλαδή, θεωρούν (οι βουλευτές) ότι θα αφήνουμε τους σκύλους να γεννούν χωρίς να βάλουμε δικλείδες ασφαλείας; Και ποιος θα πάρει τα κουταβάκια που γεννιούνται;», διερωτήθηκε, προσθέτοντας ότι υπάρχει κόσμος που αφήνει τα νεογέννητα κουταβάκια στις φιλοζωικές οργανώσεις.

«Το δικαίωμα τού να έχεις αστείρωτο σκύλο θα έπρεπε να στοιχίζει πολύ περισσότερο, μέχρι και 1.000€, για να αναγκάζονται όλοι να στειρώνουν», είπε η κ. Κακοφεγγίτου, εξηγώντας ότι είναι καλό και για την υγεία του σκύλο και για την κοινωνία.

«Εμείς, από τούδε και στο εξής, θα πηγαίνουμε και θα παίρνουμε στα κόμματα τα κουταβάκια μέσα στα κουτιά, για να δούμε τι μπορούν να κάνουν, να καταλάβουν τι συμβαίνει, γιατί μάλλον δεν έχουν καταλάβει τι συμβαίνει», ανέφερε στο ΚΥΠΕ. «Πρέπει κάτι να γίνει με το θέμα των γεννών, πρέπει να σταματήσουν οι γέννες», επεσήμανε.

Καταληκτικά, ανέφερε ότι θα μελετήσουν τις τροποποιήσεις που επέφερε η Βουλή στον Νόμο περί Σκύλων και θα εκδώσουν ανακοίνωση.