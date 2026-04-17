Σε 24ωρη απεργία αποφάσισαν να κατέλθουν οι εργαζομενοι της ΑΗΚ στις 23 Απριλίου 2026, όπως ανακοίνωσαν οι συντεχνίες, ΕΠΟΠΑΗ, ΣΗΔΗΚΕΚ, ΣΕΠΑΗΚ, ΣΥΒΑΗΚ και Ελεύθερη Παγκύπρια Οργάνωση Προσωπικού Αρχής Ηλεκτρισμού

Σε επιστολή τους προς τον Γενικό Διευθυντή της ΑΗΚ, οι συντεχνίες αναφέρουν ότι, επειδή μετά τις προειδοποιητικές στάσεις εργασίας στις 27 Φεβρουαρίου και 18 Μαρτίου, δεν υπήρξε καμία ενέργεια από τους αρμόδιους φορείς για επίλυση των θεμάτων στον τομέα ενέργειας, που έχουν θέσει οι εργαζομενοι επανειλημμένα, αποφάσισαν την λήψη περαιτέρω μέτρων.

«Σας πληροφορούμε ότι την Πέμπτη 23/4/2026 οι εργαζόμενοι θα κατέλθουν σε 24ωρη απεργία συμπεριλαμβανομένου και του 50% του προσωπικού βάρδιας στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Δεκέλειας, από τα μεσάνυκτα της 22/04/2026 μέχρι και τα μεσάνυκτα της 23/4/2026», αναφέρουν οι συντεχνίες.