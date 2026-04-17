Στη σημαντική συνεισφορά του τουρισμού για την ευρωπαϊκή οικονομία αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής, σημειώνοντας παράλληλα ότι ο παγκόσμιος τουρισμός έχει εισέλθει σε περίοδο έντονης αβεβαιότητας αλλά εκτιμώντας ότι η αποδεδειγμένη ανθεκτικότητα του τομέα τα προηγούμενα χρόνια δημιουργεί μια αίσθηση αισιοδοξίας.

Σε χαιρετισμό του στην 1η συνεδρία του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Τουρισμού της ΕΕ με θέμα «Η επικείμενη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον Βιώσιμο Τουρισμό», ο κ. Κουμής ανέφερε ότι η συμφωνηθείσα κατάπαυση του πυρός έφερε αισιοδοξία και αναζωπύρωσε τις κρατήσεις στους πληγέντες προορισμούς, «αλλά η γενική αβεβαιότητα παραμένει στο παγκόσμιο τουριστικό τοπίο».

«Παρά τις αρνητικές συνέπειες, η αποδεδειγμένη ανθεκτικότητα του τομέα τα προηγούμενα χρόνια δημιουργεί μια αίσθηση αισιοδοξίας», επισήμανε.

Αναδεικνύοντας την σημασία του τουρισμού για την ευρωπαϊκή οικονομία ο Κώστας Κουμής σημείωσε ότι ο τομέας συνεισφέρει σημαντικά γύρω στο 5-10% στο ΑΕΠ της Ένωσης και στηρίζει περίπου 25 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, υπενθυμίζοντας ότι ο τουριστικός τομέας επέδειξε αύξηση που υπερβαίνει τα προ της πανδημίας επίπεδα.

«Η πρώτη, και σε ορισμένες περιπτώσεις, τεράστια αύξηση του τομέα έφερε στην επιφάνεια νέες προκλήσεις, όπως η περιβαλλοντική επιβάρυνση από την κλιματική αλλαγή, η αλλαγή των υποδομών και οι περιπτώσεις υπερτουρισμού σε ορισμένες περιοχές», ανέφερε.

Ωστόσο, ο Υφυπουργός εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία του παγκόσμιου τουρισμού, δίνοντας έμφαση στην ανθεκτικότητα που έχει επιδείξει ο τομέας τα τελευταία χρόνια, ακόμη και σε περιόδους διαδοχικών κρίσεων.

Ο κ. Κουμής τόνισε ότι η Κυπριακή Προεδρία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στον τουρισμό, αναγνωρίζοντας τόσο τη στρατηγική του αξία όσο και την αυξημένη έκθεσή του σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς όπως η γεωπολιτική αστάθεια, οι επιπτώσεις που σχετίζονται με το κλίμα και οι ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές.

Πρόσθεσε ότι η σημερινή συνάντηση πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να υιοθετήσει την πρώτη στρατηγική της ΕΕ για τον βιώσιμο τουρισμό, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς μια πιο συντονισμένη, πιο ανθεκτική, αλλά πάνω απ' όλα, μια τουριστική πολιτική έτοιμη για το μέλλον σε επίπεδο ΕΕ.

«Η επικείμενη στρατηγική της ΕΕ για τον βιώσιμο τουρισμό αναμένεται να διαμορφώσει ένα πιο βιώσιμο, πιο ανταγωνιστικό και χωρίς αποκλεισμούς τουριστικό μοντέλο πλήρως ευθυγραμμισμένο με τους περιβαλλοντικούς στόχους της Ευρώπης, υποστηρίζοντας τις τοπικές κοινότητες και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα του τομέα στην κρίση, γεγονός που αποτελεί σίγουρα ένα βήμα προς τα εμπρός», είπε.

Εξέφρασε επίσης τη βεβαιότητα ότι «η τρέχουσα άτυπη υπουργική συνάντηση θα προσφέρει πολύτιμη πολιτική και καθοδήγηση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση αυτής της στρατηγικής».

Ο Υφυπουργός Τουρισμού εξέφρασε ευχαριστίες προς τον Ευρωπαίο Επίτροπο Απόστολο Τζιτζικώστα για την παρουσία του, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου για την ενεργό συμμετοχή και τη διαρκή συνεργασία τους στην προώθηση της ευρωπαϊκής ατζέντας για τον τουρισμό.

Πηγή: ΚΥΠΕ