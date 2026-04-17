Στη σύλληψη τριών προσώπων προχώρησε χθες η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά παράνομη προμήθεια, κατοχή και κατοχή ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια.

Μέλη της ΥΚΑΝ, στο πλαίσιο αξιολόγησης πληροφορίων και ενεργειών που γίνονται με σκοπό τον εντοπισμό και τη σύλληψη προσώπων που ασχολούνται συστηματικά με την εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών, προχώρησαν στον εντοπισμό και κατάσχεση 14 γραμμαρίων ηρωίνης.

Γύρω στις 3.30μ.μ. χθες, τα μέλη της ΥΚΑΝ, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, ανέκοψαν για έλεγχο όχημα το οποίο οδηγούσε 26χρονος, με επιβάτες 30χρονο και 23χρονο, σε περιοχή της Λάρνακας.

Σε έρευνα που έγινε εντοπίστηκαν εντός του οχήματος και κατασχέθηκαν, 26 νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν συνολικά ποσότητα ηρωίνης μεικτού βάρους 14 γραμμαρίων.

Από περαιτέρω εξετάσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε, ότι οι 30χρονος και 23χρονος διαμένουν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ ο 26χρονος, οδηγούσε χωρίς άδεια κυκλοφορίας και χωρίς πιστοποιητικό καταλληλόλητας.

Σε έρευνα που ακολούθησε εντός της οικία όπου διαμένουν τα τρία πρόσωπα, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε, το χρηματικό ποσό των 190 ευρώ. Επίσης, εντός της οικίας, εντοπίστηκε και συνελήφθη 24χρονη για το αδίκημα της παράνομης παραμονής.

Οι τρεις ύποπτοι συνελήφθησαν με δικαστικά εντάλματα και τέθηκαν υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λάρνακας) συνεχίζει τις εξετάσεις.