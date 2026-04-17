Σημαντική ανησυχία προκαλεί το νέο κρούσμα αφθώδους πυρετού σε χοιροτροφική μονάδα στο Παλιομέτοχο, με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση και να διερευνούν τα αίτια της εξάπλωσης. Η Εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», χαρακτήρισε την εμφάνιση του κρούσματος «άξιο απορίας».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «δεν αναμέναμε να βρούμε κρούσμα σε χοιροστάσιο σε τόσο απομακρυσμένη περιοχή από τα τρία χιλιόμετρα των άλλων δύο», επισημαίνοντας ότι κανονικά τα νέα περιστατικά θα εντοπίζονταν εντός των ήδη καθορισμένων ζωνών επιτήρησης. «Αυτό διερευνάται. Κάνουμε επιδημιολογικές διερευνήσεις και ερωτήματα σε όλους τους εμπλεκόμενους», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ίδια, το πιθανότερο σενάριο μετάδοσης είναι «είτε με άνθρωπο είτε με αντικείμενα είτε με όχημα», ενώ διευκρίνισε ότι «ακόμα δεν μπορούμε να πούμε πώς». Τόνισε επίσης ότι πρόκειται για πρόσφατη μόλυνση, σημειώνοντας πως «τα ζώα ούτε καν αντισώματα δεν έχουν κάνει, δηλαδή ό,τι έγινε έγινε τις προηγούμενες δύο εβδομάδες».

Διαβάστε επίσης: Αφθώδης Πυρετός: Ενημερώθηκε από τον γιο του ο χοιροτρόφος στο Παλαιομέτοχο

Η κατάσταση στην περιοχή θεωρείται ιδιαίτερη, καθώς «πρόκειται για μία μονάδα, ωστόσο πολύ κοντά η μία από την άλλη, είναι στο σύνολο τρεις», γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο για μεγαλύτερο αριθμό ζώων. Παράλληλα, υπάρχει και μονάδα αιγοπροβάτων στην περιοχή αν και, όπως υπογράμμισε, το καλό της υπόθεσης είναι ότι είναι μόνο αυτές οι τρεις.

Ιδιαίτερη πρόκληση αποτελεί η διαχείριση της κατάστασης, με τη Σωτηρία Γεωργιάδου να επισημαίνει τη δυσκολία της διαδικασίας θανάτωσης. «Είναι πολύ δύσκολο να θανατώνεις γουρούνια μέσα σε κλειστό χώρο, είναι δυναμικότητας περίπου 4.000 το χοιροστάσιο αυτό. Στόχος είναι η ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας για να μειωθεί η μετάδοση και η έκκριση του ιού».

Αναφερόμενη στον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης, σημείωσε ότι «ενδέχεται» να επηρεαστούν και γειτονικές μονάδες, ιδιαίτερα λόγω επαφών μεταξύ των ιδιοκτητών. «Έχουμε πάρει δείγματα από χτες για να δούμε πώς κινείται ο ιός».

Σε σχέση με τις επικρίσεις περί καθυστέρησης στη λήψη μέτρων, απάντησε ότι οι ενέργειες ήταν άμεσες. «Όταν βγήκε το κρούσμα ενημερώθηκαν οι εμπλεκόμενοι και αμέσως το επαρχιακό Λευκωσίας πήγε στα σημεία ελέγχου». Παραδέχθηκε ωστόσο τεχνικό πρόβλημα με εξοπλισμό καθώς «σε ένα σημείο υπήρξε ένα θέμα με μια ψεκαστική, το φτιάξαμε όλο το βράδυ».

Για το θέμα των εμβολιασμών, διευκρίνισε ότι τα εμβόλια διατέθηκαν μόλις παραλήφθηκαν, σημειώνοντας πως σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξε αρχική άρνηση από παραγωγούς. «Μόλις ήρθαν τα εμβόλια, είχαν δοθεί για να διενεργήσουν με μεγαλύτερο ρυθμό τους εμβολιασμούς», είπε.

Όσον αφορά την εξέλιξη της επιδημίας, η Γεωργιάδου υπογράμμισε ότι βασική προτεραιότητα είναι η ανακοπή της διασποράς. «Πρώτα πρώτα πρέπει να ανακόψουμε τον ιό». Τόνισε δε ότι οι εμβολιασμοί θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, εντασσόμενοι στα προγράμματα για όλα τα παραγωγικά ζώα.

Η ίδια προειδοποίησε για αύξηση των κρουσμάτων, επιβεβαιώνοντας ότι «είμαστε στα 98 σήμερα», πολύ κοντά σε τριψήφιο αριθμό μολυσμένων μονάδων.

Τέλος, αναφέρθηκε και στην κατάσταση στις κατεχόμενες περιοχές, λέγοντας ότι «δεν κάνουν θανατώσεις», αλλά εφαρμόζουν εμβολιασμούς και δειγματοληψίες. Παράλληλα, έκανε λόγο για περιστατικά παρεμπόδισης εμβολιασμών, τα οποία έχουν λάβει πολιτική διάσταση, με εμπλοκή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.