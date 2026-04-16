Χαμηλό βαρομετρικό σύστημα επηρεάζει την περιοχή, φέρνοντας κατά διαστήματα αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα, ενώ το σκηνικό του καιρού αλλάζει σταδιακά με νεφώσεις, τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες τις επόμενες ημέρες.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού

Χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες.

Απόψε, ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως ανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό και στα ψηλότερα ορεινά και γύρω στους 18 στα παράλια.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται από βροντές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και τοπικά μέχρι πολύ ισχυροί, 6 μποφόρ. Αργά το απόγευμα θα εξασθενήσουν σε ασθενείς μέχρι μέτριους, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς και παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη.

Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Την Κυριακή, ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος και μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το ανατολικό μισό του νησιού. Τη Δευτέρα, τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτύσσονται κυρίως μετά το μεσημέρι, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μέχρι την Κυριακή πτώση για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ τη Δευτέρα δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.