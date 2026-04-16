Η εμφάνιση κρούσματος αφθώδους πυρετού σε χοιροτροφική μονάδα εκτός της μολυσμένης ζώνης καταδεικνύει πόσο δύσκολο είναι να περιοριστεί ο ιός, ο οποίος εξαπλώνεται «εύκολα και αστραπιαία», δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Γραμματέας της Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου (ΠΕΚ) Χρίστος Παπαπέτρου.

Όπως ανέφερε, με βάση και την αρχική ενημέρωση από Ευρωπαίους εμπειρογνώμονες, οι χοίροι μπορούν να μεταδώσουν ευκολότερα την ασθένεια, καθώς φέρουν πολύ υψηλότερο ιικό φορτίο.

«Πρόκειται για ιό που εξαπλώνεται εύκολα και αστραπιαία», είπε, προσθέτοντας ότι, παρά τα μέτρα που λαμβάνονται, το νέο κρούσμα σε χοιροτροφική μονάδα εκτός μολυσμένης ζώνης αναδεικνύει τη δυσκολία ανάσχεσης της διασποράς.

Ο κ. Παπαπέτρου είπε ακόμη ότι ένα πιθανό σενάριο διασποράς συνδέεται με τις αυξημένες διακινήσεις ζώων και προϊόντων ενόψει Πάσχα. Όπως σημείωσε, παρά τους ψεκασμούς και τα μέτρα βιοασφάλειας, η συχνή μεταφορά ζώων προς και από σφαγεία ή μεταξύ μονάδων ενδέχεται να συνέβαλε στη μετάδοση του ιού, χωρίς ωστόσο, όπως διευκρίνισε, να μπορεί να το επιβεβαιώσει.

Σε σχέση με τις αποζημιώσεις, ανέφερε ότι πραγματοποιούνται συχνές συνεδριάσεις της αρμόδιας ειδικής επιτροπής με τη συμμετοχή και των οργανώσεων, όπου καταγράφονται διαφωνίες ως προς το ύψος των προτεινόμενων τιμών, εκφράζοντας, πάντως, την εκτίμηση ότι θα βρεθεί λύση.

Υπογράμμισε ότι η μεγαλύτερη δυσκολία αφορά την εκτίμηση της απώλειας εισοδήματος, η οποία, όπως είπε, πρέπει να υπολογίζεται σε συνεχή βάση από την ημέρα της απώλειας μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της παραγωγής.

Πρόσθεσε ακόμη ότι εξετάζεται και το θέμα αντικατάστασης των ζώων με εισαγωγές από το εξωτερικό, αφού, όπως είπε, η εγχώρια αγορά δεν μπορεί να καλύψει πλήρως τις απώλειες.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι η διαδικασία αυτή αναμένεται να απαιτήσει χρόνο, καθώς θα πρέπει να εντοπιστούν κατάλληλες περιοχές απαλλαγμένες από ασθένειες και φυλές που να προσαρμόζονται στις συνθήκες της Κύπρου και να συνάδουν με τις απαιτήσεις που συνδέονται με την παραγωγή χαλουμιού.

Καταληκτικά, χαρακτήρισε την κατάσταση «πάρα πολύ δύσκολη» και τόνισε ότι απαιτείται κοινή προσπάθεια όλων για να περισωθεί, στον βαθμό του δυνατού, η κατάσταση.

Πηγή: ΚΥΠΕ