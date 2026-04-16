Ενώπιον δικαστηρίου, που θα συνεδριάσει στις 15 Μαΐου, θα οδηγηθεί 23χρονος, ο οποίος συνελήφθη για επίθεση εναντίον αστυνομικών, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, που σημειώθηκαν προχθές Τρίτη και χθες Τετάρτη, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στην πρώτη περίπτωση, Αστυνομικοί κλήθηκαν, το βράδυ της Τρίτης, σε κατάστημα της Λεμεσού, όπου ήχησε συναγερμός στην παρουσία του ιδιοκτήτη, ενώ ακολούθως ο ύποπτος θεάθηκε να εισέρχεται στο υποστατικό, κρατώντας ένα μπουκάλι με αλκοολούχο ποτό και έχοντας συμπτώματα μέθης.

Στην προσπάθεια των μελών της Αστυνομίας να εξακριβώσουν τα στοιχεία του, αυτός επιτέθηκε εναντίον γυναίκας αστυνομικού, ενώ στο σημείο κλήθηκαν ενισχύσεις.

Ο ύποπτος φέρεται να αντιστάθηκε στη σύλληψη και να επιτέθηκε εκ νέου σε αστυνομικό, ενώ φαίνεται να απειλούσε τα μέλη της Αστυνομίας με σπασμένο μπουκάλι. Μετά τη σύλληψη του, προστίθεται, φέρεται να αυτοτραυματίστηκε, χτυπώντας με τα χέρια του το κεφάλι του.

Από τις εξετάσεις, που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 23χρονο κάτοικο Λεμεσού, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, ωστόσο αρνήθηκε να εξεταστεί. Δυο μέλη της Αστυνομίας επισκέφθηκαν επίσης το δημόσιο νοσηλευτήριο της πόλης, όπου τους παρασχέθηκαν οι Πρώτες Βοήθειες και έλαβαν εξιτήριο.

Ο 23χρονος οδηγήθηκε, το πρωί της Τετάρτης, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού όπου καταχωρήθηκε άμεσα η υπόθεση και ορίστηκε η ακρόαση της για τις 15 Μαΐου, ενώ αφέθηκε ελεύθερος με όρους.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας, μέλη της Αστυνομίας ανταποκρίθηκαν σε κλήση που αφορούσε πρόσωπο το οποίο βρισκόταν σε υποστατικό της Λεμεσού και προκαλούσε ανησυχία, αφού φαίνεται να βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, με τους Αστυνομικούς να διαπιστώνουν ότι πρόκειται για τον ίδιο 23χρονο.

Αυτός φέρεται να έσπρωχνε τραπέζια και καρέκλες, να φώναζε και να προκαλούσε ανησυχία, ενώ όταν Αστυνομικός τον πλησίασε και ζήτησε τα στοιχεία του, αυτός φέρεται να αρνήθηκε να του επιτέθηκε, εξυβρίζοντας παράλληλα τους αστυνομικούς. Τελικά ο ύποπτος συνελήφθη αφού προηγουμένως αντιστάθηκε στη σύλληψη χτυπώντας άλλους δύο Αστυνομικούς.

Τα τρία μέλη της Αστυνομίας επισκέφθηκαν το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού όπου τους παρασχέθηκαν οι Πρώτες Βοήθειες και έλαβαν εξιτήριο.

Πηγή: ΚΥΠΕ