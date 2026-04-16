Πρωτοβουλία για τη δημιουργία πλατφόρμας για καταγραφή των επικίνδυνων οικοδομών καθώς και για παροχή, ηλεκτρονικά, βασικής πληροφόρησης με τα χαρακτηριστικά της κάθε οικοδομής, προχωρεί το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Κωνσταντίνος Κωνσταντή.

Με αφορμή την κατάρρευση τμήματος πολυκατοικίας στη Λεμεσό, που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, το ΚΥΠΕ επικοινώνησε με τον κ. Κωνσταντή για να πληροφορηθεί τα επόμενα βήματα του Επιμελητηρίου ώστε να μπει μια τάξη στο θέμα της καταλληλότητας κτηρίων και οικοδομών παγκυπρίως.

Στις δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Κωνσταντή είπε πως η πλατφόρμα θα δώσει την πληροφόρηση για την κάθε επικίνδυνη οικοδομή και, συνεπώς, θα δώσει την απάντηση στο ερώτημα, ποια οικοδομή, στη βάση τεκμηρίωσης, είναι επικίνδυνη και σε ποιο βαθμό είναι επικίνδυνη.

«Για να υπάρχει μια κοινή γλώσσα, εισηγηθήκαμε να αναλάβουμε εμείς ως ΕΤΕΚ να κάνουμε την ηλεκτρονική πλατφόρμα και με ένα μητρώο ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίων να δίδεται σωστά, ομοιόμορφα, δομημένα όλη η πληροφόρηση», είπε.

Στην πλατφόρμα θα δίδονται πληροφορίες κατά πόσον κτήρια ή πολυκατοικίες είναι πλήρως ή μερικώς κατοικήσιμες, ο βαθμός επικινδυνότητας, δηλαδή αν χρειάζεται απλώς μια υποστύλωση, αν χρειάζεται η κατεδάφιση ενός τειχαίου για να αρθεί η επικινδυνότητα, αν υπάρχει συμπληρωμένο ένα έντυπο οπτικού ελέγχου με μια δομημένη ομοιόμορφη μεθοδολογία.

«Εμείς ως Επιμελητήριο καλέσαμε όλους να αξιοποιήσουν τα έντυπα οπτικού ελέγχου που έχει το επιμελητήριο στη σελίδα του ούτως ώστε να μιλούμε όλη την ίδια γλώσσα και να υπάρχει η ίδια προσέγγιση. Για αυτό είπαμε, πρέπει να κάνουμε αυτή την ηλεκτρονική πλατφόρμα, για να καθοδηγήσουμε ψηφιακά το πώς θα αναρτώνται τα δεδομένα και με το πάτημα ενός κουμπιού να μπορεί κάποιος να εντοπίσει γεωγραφικά που υπάρχουν κτήρια για τα οποία τίθεται θέμα επικινδυνότητας τόσο για τους ενοίκους όσο και τους για τους περιοίκους», είπε.

Στην πλατφόρμα, εξήγησε στη συνέχεια, θα υπάρχουν επίσης κατηγοριοποιήσεις, δηλαδή θα φαίνονται και ποιες πολυκατοικίες είναι επικίνδυνες εσωτερικά για τους κατοίκους αλλά όχι αλλά για τους περιοίκους, ποιες είναι ετοιμόρροπες και άρα επικίνδυνες για κατοίκους και περιοίκους, ποιες χρειάζονται, ποιες χρειάζονται κάποιου είδους υποστύλωση σε μπαλκόνια, κλπ.

«Αυτό σημαίνει να έχουμε μια σωστή βάση δεδομένων, κάτι που σήμερα δυστυχώς δεν έχουμε», είπε.

Ερωτηθείς ποιος θα αναλάβει τη δημιουργία της πλατφόρμας και με ποια κονδύλια, ο κ. Κωνσταντή είπε πως θα το αναλάβει το ΕΤΕΚ με κονδύλι από το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτή τη στιγμή, είπε, το ΕΤΕΚ έχει ξεκινήσει να στήνει αυτή τη πλατφόρμα, καταγράφοντας τι ακριβώς χρειάζεται, τις κατηγοριοποιήσεις, τη μεθοδολογία των αξιολογήσεων των κτηρίων, καθώς και το πώς θα γνωστοποιείται και θα δημοσιοποιείται στο κοινό ή στο Υφυπουργείο Τουρισμού τα ακατάλληλα κτήρια.

Ερωτηθείς αν θα ζητηθεί συνδρομή στη δημιουργία της πλατφόρμας από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ο κ. Κωνσταντή είπε πως σε αυτή τη φάση αναμένει από τους τεχνοκράτες πληροφορικής του ΕΤΕΚ να τον ενημερώσουν για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί για τη δημιουργία της Πλατφόρμας.

Πρόσθεσε πως ενδεχομένως να υπάρξει συνεργασία και με το Υφυπουργείο, ενώ ήδη το ΕΤΕΚ είναι σε συνεννόηση με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, το οποίο διατηρεί ένα παρόμοιο είδος πλατφόρμας, πάνω στο οποίο μπορεί να κτιστεί και η πλατφόρμα του Επιμελητηρίου.

«Μας ενδιαφέρει η ταχύτητα, δεν θα μπούμε σε διαδικασίες χρονοβόρες που να καθυστερήσουν τη δημιουργία της Πλατφόρμας», είπε, και σημείωσε απαντώντας στο θέμα του χρονοδιαγράμματος, πως ο στόχος είναι το συντομότερο δυνατόν να είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ο κ. Κωνσταντή είπε πως ο στόχος είναι να είναι δομημένος ο τρόπος που θα αναρτάται όλη αυτή η πληροφόρηση, η οποία θα πρέπει συνεχώς να επικαιροποιείται. Πρόσθεσε πως την ερχόμενη βδομάδα θα γίνει μια συνάντηση και με τους ΕΟΑ για να συζητηθεί ο τρόπος ανάρτησης όλων αυτών των δεδομένων και από ποιους θα γίνεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ