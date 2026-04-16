Η δημόσια ασφάλεια δεν μπορεί να θυσιάζεται στο βωμό του κέρδους και της νομοθετικής ανεπάρκειας, αναφέρει ο Δήμος Αμαθούντας, σημειώνοντας ότι είναι επιτακτική η νομοθετική εξυγίανση και η απόδοση ευθυνών σε ιδιοκτήτες επικίνδυνων οικοδομών που δεν συμμορφώνονται.

Σε ανακοίνωση, όπου εκφράζεται η θέση του Δήμου καθώς και του Δημάρχου Αμαθούντας, Κυριάκου Ξυδιά, αναφέρεται ότι η πρόσφατη τραγωδία, με την κατάρρευση κτιρίου, φέρνει «με τον πιο σκληρό τρόπο» στο προσκήνιο ένα χρονίζον πρόβλημα «που η Πολιτεία οφείλει πλέον να αντιμετωπίσει στη ρίζα του».

Εδώ και 10 χρόνια, προστίθεται, «συζητάμε τα ίδια χωρίς να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, με αποτέλεσμα για ακόμη μία φορά να μας προλαβαίνει το κακό» και τονίζεται πως «από την πρώτη στιγμή, παρόλο που αναγνωρίζεται ότι την ευθύνη για τα ακατάλληλα κτίρια και τις άδειες την έχουν οι ΕΟΑ εδώ και ένα χρόνο, ο Δήμαρχος Αμαθούντας τόνισε πως όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές, η ευθύνη βαραίνει όλους».

«Η συνεχής μεταφορά ευθυνών δεν βοηθά τον τόπο, αντίθετα, μας εμποδίζει να μαθαίνουμε από τα λάθη και να αποτρέπουμε νέες τραγωδίες», συνεχίζει η ανακοίνωση και προσθέτει ότι όλοι οφείλουν να είναι σοβαροί όταν πρόκειται για την ασφάλεια των πολιτών.

Η ανακοίνωση υπενθυμίζει δηλώσεις του Προέδρου του ΕΤΕΚ, του Πρόεδρου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών και αρκετών άλλων ειδικών του κλάδου, ότι υπάρχουν περισσότερες από 1.200 καταγεγραμμένες επικίνδυνες οικοδομές παγκύπρια και ότι «βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια απαράδεκτη πραγματικότητα, όπου ιδιοκτήτες που, ενώ γνωρίζουν την επικινδυνότητα των ακινήτων τους, επιλέγουν να τα εκμεταλλεύονται οικονομικά ενοικιάζοντάς τα σε ευάλωτους συμπολίτες μας, χωρίς καμία μέριμνα για τη στατική τους ασφάλεια και χωρίς καμία φοβία έναντι του νόμου».

Την ίδια ώρα, ο Δήμος Αμαθούντας υπογραμμίζει ότι, παρόλο που κανένας Δήμος δεν έχει την ευθύνη για τα επικίνδυνα αυτά κτίρια, «ούτε ο ΕΟΑ, ως αρμόδιος οργανισμός, μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα χωρίς τα κατάλληλα εργαλεία από το κράτος».

Παράλληλα, εκφράζει τη θέση ότι απαιτείται η άμεση θεσμοθέτηση τεσσάρων κρίσιμων πυλώνων «που θα αλλάξουν δραστικά το υφιστάμενο πλαίσιο» με πρώτο, τη δυνατότητα, στις αρμόδιες Αρχές, να προχωρούν σε άμεση αποκοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και της υδροδότησης, από τη στιγμή που μία οικοδομή κρίνεται επικίνδυνη.

Προτείνεται, επίσης, η θεσμοθέτηση αυστηρών ποινών φυλάκισης και μεγάλων χρηματικών προστίμων για ιδιοκτήτες που επιδεικνύουν «προκλητική αδιαφορία» και εφαρμογή πλαισίου που υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες σε τακτικές επιθεωρήσεις οικοδομών, με απαραίτητη την κατοχή πιστοποιητικού στατικής επάρκειας.

Παράλληλα, ο Δήμος Αμαθούντας προτείνει εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου για τις διαχειριστικές επιτροπές, που να επιβάλλει τη σύστασή τους για κάθε οικοδομή, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής εποπτεία και η θωράκιση των υποδομών, καθώς και η δημιουργία αποθεματικού για τη συντήρηση των κτιρίων.

Ο Δήμος Αμαθούντας τονίζει ότι, η μετάθεση ευθυνών μεταξύ υπηρεσιών και η απουσία νομοθετικών εργαλείων αποτελούν τροχοπέδη στην προστασία των πολιτών και πως «η ευθύνη βαραίνει την Πολιτεία, η οποία οφείλει να ψηφίσει άμεσα τα σχετικά νομοσχέδια που εκκρεμούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δίνοντας στις αρχές τη δύναμη να παρέμβουν αποτελεσματικά και αυτό πρέπει να γίνει άμεσα, πριν θρηνήσουμε νέα θύματα».

«Ως κοινωνία δεν πρέπει να επιτρέψουμε η απώλεια των συνανθρώπων μας να ξεχαστεί μέσα από γραφειοκρατικές διαδικασίες. Η ασφάλεια των υποδομών μας είναι ζήτημα ηθικής και σεβασμού στο ύψιστο αγαθό της ζωής», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ