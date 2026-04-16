Με βάση τα στοιχεία (σε ότι αφορά την υπόθεση «Σάντη»), η Αστυνομία έχει προχωρήσει ουσιαστικά στην εξέταση της υπόθεσης και βρίσκεται ήδη στον πυρήνα της διερεύνησης, δήλωσε ο Αρχηγός της Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης, σημειώνοντας παράλληλα ότι «κανένα πρόσωπο δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου και υπεράνω της διαδικασίας, όπως και κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να στοχοποιείται χωρίς τεκμήρια».

Σε δηλώσεις του την Πέμπτη μετά από διάσκεψη Τύπου για εκπαιδευτικά σεμινάρια οδικής ασφάλειας στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, ο κ. Αρναούτης σημείωσε επίσης ότι για το θέμα θα ενημερωθεί αρμοδίως ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κωνσταντίνος Φυτιρής.

Ανέφερε, επιπρόσθετα, ότι η υπόθεση που βρίσκεται στην επικαιρότητα είναι σύνθετη, πολύπλοκη και απαιτεί ιδιαίτερα προσεκτικούς χειρισμούς.

«Η Αστυνομία ενεργεί με πλήρη επίγνωση της ευθύνης της και έχει τον έλεγχο της διαδικασίας σε όλα τα στάδια. Η έρευνα δεν γίνεται για να επιβεβαιώσει οποιοδήποτε αφήγημα, γίνεται για να καταλήξει στην αλήθεια», είπε.

Τέτοιες υποθέσεις, σημείωσε, «πρέπει να διερευνώνται σωστά με αυστηρή τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών». «Κανένα πρόσωπο δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου και υπεράνω της διαδικασίας, όπως και κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να στοχοποιείται χωρίς τεκμήρια», τόνισε ο κ. Αρναούτης.

Διαβάστε επίσης: Νέοι ισχυρισμοί Δρουσιώτη με πληγή στο χέρι της Σάντυ-«Σχεδόν την έχω σφάξει;»

Ο Αρχηγός Αστυνομίας ξεκίνησε την τοποθέτηση του λέγοντας ότι «καταρχάς επιτρέψτε μου να πω ότι το σημερινό θέμα της εκδήλωσης είναι διαφορετικό, ωστόσο σεβόμενος απόλυτα το ρόλο σας ως δημοσιογράφων αλλά και την εύλογη απαίτηση της κοινωνίας για διαφάνεια και δικαιοσύνη, θα κάνω μια σύντομη τοποθέτηση».

«Σε μια υπόθεση που αγγίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς, η απαίτηση για πλήρη διαφάνεια και καθαρότητα είναι απολύτως θεμιτή. Αντιλαμβάνομαι την κριτική και την ανησυχία της κοινωνίας. Είναι μέρος της δημοκρατίας και μας υποχρεώνει να λειτουργούμε με ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη», ανέφερε.

Η ευθύνη μου ως Αρχηγός της Αστυνομίας, σημείωσε, «δεν είναι να υπερασπιστώ χειρισμούς, είναι να διασφαλίσω ότι η διαδικασία είναι σωστή και αξιόπιστη. Η υπόθεση που βρίσκεται στην επικαιρότητα είναι σύνθετη, πολύπλοκη και απαιτεί ιδιαίτερα προσεκτικούς χειρισμούς».

Είπε, επιπρόσθετα, ότι η Αστυνομία ενεργεί με πλήρη επίγνωση της ευθύνης της και έχει τον έλεγχο της διαδικασίας σε όλα τα στάδια.

«Η έρευνα δεν γίνεται για να επιβεβαιώσει οποιοδήποτε αφήγημα, γίνεται για να καταλήξει στην αλήθεια. Με βάση τα στοιχεία, έχουμε προχωρήσει ουσιαστικά στην εξέταση της υπόθεσης και βρισκόμαστε ήδη στον πυρήνα της διερεύνησης», ανέφερε.

Ο κ. Αρναούτης πρόσθεσε ότι «λαμβάνονται καταθέσεις από όλα τα εμπλεκόμενα και αναφερόμενα πρόσωπα. Αξιολογούνται τεκμήρια και στοιχεία και καταγράφονται μεθοδικά τα πραγματικά γεγονότα και οι πληροφορίες που προκύπτουν. Για το θέμα θα ενημερωθεί αρμοδίως ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως».

Ο Αρχηγός Αστυνομίας τόνισε ότι τέτοιες υποθέσεις πρέπει να διερευνώνται σωστά με αυστηρή τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών.

«Κανένα πρόσωπο δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου και υπεράνω της διαδικασίας, όπως και κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να στοχοποιείται χωρίς τεκμήρια. Μόνο έτσι διασφαλίζεται ότι εφόσον προκύψει ανάγκη η υπόθεση θα μπορεί να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης με πλήρη και τεκμηριωμένο τρόπο», επισήμανε.

«Αντιλαμβάνομαι πλήρως το δημόσιο ενδιαφέρον και την ανάγκη για ενημέρωση. Η Αστυνομία θα συνεχίσει να εργάζεται με επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς και στην κοινωνία, όπως έχει καθήκον να πράττει», κατέληξε.