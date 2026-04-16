Την «άμεση και προσωπική» παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με στόχο την επιτάχυνση των εργασιών του δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας, ζητά με επιστολή της η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ) Λάρνακας, υποστηρίζοντας πως η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στον τουρισμό και την οικονομία της πόλης.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΕΒΕ) Λάρνακας Δρ Νάκης Αντωνίου, μιλώντας στο ΚΥΠΕ κάλεσε τόσο τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη όσο και όσους εμπλέκονται στο συγκεκριμένο έργο να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να ολοκληρωθεί γρήγορα αφού η καθυστέρηση του προκαλεί οικονομικά προβλήματα σε ξενοδοχεία και άλλες επιχειρήσεις της περιοχής.

Στην επιστολή που στάλθηκε στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη τέλη Μαρτίου, ο Πρόεδρος της ΕΤΑΠ Λάρνακας Ντίνος Λευκαρίτης αναφέρει πως η Εταιρεία υποχρεώνεται να απευθυνθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας «ως ύστατη προσπάθεια για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος που παραμένει ανεπίλυτο παρά τις προηγούμενες διαβεβαιώσεις και επαφές». «Πρόκειται για την πολύ μεγάλη καθυστέρηση της υλοποίησης του δρόμου Λάρνακας–Δεκέλειας, καθώς και στα έργα κρίσιμης σημασίας γενικότερα, η οποία έχει σημαντικές αρνητικές συνέπειες για την περιοχή και τον τουριστικό τομέα», αναφέρεται.

Το συγκεκριμένο έργο, προστίθεται στην επιστολή «το οποίο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2022 με αρχικό συμβατικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 30 μηνών, όφειλε να έχει παραδοθεί τον Μάρτιο του 2025. Αντί αυτού, έχει ήδη δοθεί παράταση πέραν του ενός έτους, με νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης το τέλος Απριλίου 2026».

Ωστόσο, συνεχίζει η επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας «η εικόνα που παρουσιάζεται σήμερα στο πεδίο δεν συνάδει ούτε με το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για περαιτέρω καθυστερήσεις».

Ο Πρόεδρος της ΕΤΑΠ Λάρνακας αναφέρεται στην επιστολή στα «επανειλημμένα διαβήματα προς το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και σε συναντήσεις με το Τμήμα Δημοσίων Έργων και την εργοληπτική εταιρεία» και σημειώνει πως παρά τις ενέργειες και τις συναντήσεις που έγιναν «το έργο παραμένει ανολοκλήρωτο σε πολλαπλά μέτωπα». «Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται δεν μπορούν πλέον να θεωρηθούν ούτε εύλογες ούτε δικαιολογημένες, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τον ήδη παραχωρηθέντα πρόσθετο χρόνο», σημειώνεται.

Οι συνέπειες, συνεχίζει η επιστολή προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη «για την τουριστική περιοχή της Λάρνακας είναι ήδη σοβαρές και μετρήσιμες. Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καταγράφουν αυξημένες ακυρώσεις, ενώ παράλληλα οι οργανωτές Ταξιδιών είναι διστακτικοί να συνάψουν συμφωνίες, καθότι η εικόνα ενός παρατεταμένου εργοταξίου πλήττει καίρια την εικόνα της περιοχής ως τουριστικού προορισμού».

Σημειώνεται ακόμα πως «η Πολιτεία έχει ήδη παραχωρήσει σημαντικό χρόνο για την ολοκλήρωση του έργου, χωρίς το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Η κατάσταση δεν επιτρέπει άλλες καθυστερήσεις ούτε διαβεβαιώσεις χωρίς αντίκρισμα».

Η ΕΤΑΠ ζητά «την άμεση και προσωπική» παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας «για την επιτάχυνση του συγκεκριμένου έργου και σαφή, δεσμευτική τοποθέτηση ως προς το τελικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης» σημειώνοντας πως η Εταιρεία αναμένει «άμεσες και ουσιαστικές ενέργειες εκ μέρους» του Προέδρου Χριστοδουλίδη.

Δυστυχώς, συνεχίζει η επιστολή της Εταιρείας προς τον ΠτΔ, «το συγκεκριμένο έργο δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση. Αντιθέτως, επιβεβαιώνει ένα διαχρονικό και βαθιά ριζωμένο πρόβλημα καθυστερήσεων, κακού προγραμματισμού και ανεπαρκούς συντονισμού από τα αρμόδια Τμήματα, το οποίο εκθέτει τη χώρα και επιβαρύνει άμεσα την οικονομία».

Προσθέτει ακόμα πως «η κυβέρνηση οφείλει να εξεύρει τρόπους επίλυσης των σοβαρών καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην υλοποίηση των έργων, καθώς η έλλειψη λογοδοσίας και αποτελεσματικής διαχείρισης είναι εμφανής σε πολλά από αυτά».

Η ΕΤΑΠ παρακαλεί επίσης πως «για έργα κρίσιμης σημασίας ενισχυθεί ουσιαστικά ο συντονισμός και η εποπτεία των αρμόδιων υπηρεσιών, να αποδίδονται ευθύνες όπου αυτές προκύπτουν και να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα ώστε να τερματιστεί η επανάληψη παρόμοιων φαινομένων. Η τοπική κοινωνία και ο τουριστικός τομέας της Λάρνακας και της Κύπρου ευρύτερα, δεν μπορούν να συνεχίσουν να επωμίζονται το κόστος αυτών των αστοχιών» καταλήγει η ανακοίνωση.

Στις δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λάρνακας ανέφερε ότι «το συγκεκριμένο έργο έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί και παραδοθεί από τον Απρίλιο του περασμένου χρόνου και έφτασε ο Απρίλιος του 2026 και ακόμα δεν τελείωσε. Έχουμε ήδη καθυστέρηση του έργου, ακόμα και ύστερα από αρκετές παρατάσεις στην ολοκλήρωση του δρόμου, που έχει λάβει η κατασκευάστρια εταιρεία».

Πρόσθεσε ότι «το έργο πρέπει σύντομα να ολοκληρωθεί γιατί από τις επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις δεν θα αντέξουν οικονομικά ούτε οι ξενοδόχοι, ούτε οι άλλες επιχειρήσεις που βρίσκονται στη περιοχή την τεράστια οχληρία που δημιουργείται με αποτέλεσμα να προκαλούνται παράπονα από τους πελάτες τους. Γι’αυτό πρέπει η ανάδοχος εταιρεία που έχει αναλάβει την κατασκευή του δρόμου, να βάλει πίεση στους εργαζόμενους της για να τελειώσει το έργο γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο η υφιστάμενη κατάσταση».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Αντωνίου είπε πως «ολοκληρώθηκε η μετακίνηση των δεξαμενών πετρελαίου και υγραερίου από το παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας που ήταν ένα χρόνιο αίτημα των πολιτών και τώρα είμαστε στο σημείο όπου ένας δρόμος που έπρεπε να ολοκληρωθεί σε μερικούς μήνες, να μην έχει ακόμα κατασκευαστεί».

Ζητούμε, συνέχισε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ «την παρέμβαση όχι μόνο του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, αλλά και όσων σχετίζονται με την κατασκευή του δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας να κάνουν ό,τι μπορούν για να επισπευσθεί η κατάσταση».

«Παρακαλούμε θερμά τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, το Τμήμα Δημοσίων Έργων, την ανάδοχο εταιρεία και όσους Φορείς εμπλέκονται στο θέμα, να πιέσουν προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί σύντομα» κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ