Έχει υποβληθεί ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετική καταγγελία, η οποία θα αξιολογηθεί, αναφέρει, σε ανακοίνωση της σε σχέση με πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούν την εκτέλεση εντάλματος έρευνας και ζητήματα που σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα, και την οποία υπογράφει η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Μαρία Χριστοφίδου, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα διευκρινίζει ότι η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αστυνομία Κύπρου, για σκοπούς που εμπίπτουν στο πλαίσιο της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων, διέπεται αποκλειστικά από ειδική νομοθεσία, και συγκεκριμένα από τον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από Αρμόδιες Αρχές για τους Σκοπούς της Πρόληψης, Διερεύνησης, Ανίχνευσης ή Δίωξης Ποινικών Αδικημάτων ή της Εκτέλεσης Ποινικών Κυρώσεων και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών Νόμο του 2019 (44(I)/2019).

Σημειώνει ότι η Αρχή αποτελεί την αρμόδια Εποπτική Αρχή για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με την εν λόγω νομοθεσία από τις αρμόδιες αρχές.

Προσθέτει ότι η Αρχή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, απέχει από τη διερεύνηση καταγγελιών οι οποίες τελούν παράλληλα υπό διερεύνηση από άλλες αρμόδιες αρχές, όπως η Αστυνομία Κύπρου, προς αποφυγή ενδεχόμενου επηρεασμού της ανακριτικής διαδικασίας ή επέμβασης στη δικαιοδοτική εξουσία των Δικαστηρίων.

«Στο πλαίσιο αυτό, έχει υποβληθεί ενώπιον της Αρχής σχετική καταγγελία, η οποία θα αξιολογηθεί σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία στη βάση των πραγματικών και νομικών γεγονότων της υπόθεσης εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Αρχής. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται σε περιπτώσεις όπου ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί δεδομένα τρίτων προσώπων, τα οποία τυγχάνουν αυξημένης προστασίας», αναφέρει.

Σημειώνει ότι η Αρχή παραμένει προσηλωμένη στον εποπτικό της ρόλο για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης όλων των αρμόδιων αρχών με τις διατάξεις του Νόμου και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών της βάσει του εφαρμοστέου νομικού πλαισίου.

Αναφέρει, τέλος, ότι στο παρόν στάδιο, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δεν προβαίνει σε οποιοδήποτε περαιτέρω σχόλιο επί της ουσίας.

