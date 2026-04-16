Σοβαρές προειδοποιήσεις για την κατάσταση πολλών οικοδομών στην Κύπρο εξέφρασε ο Γραμματέας Συνδέσμου Διαχειριστών Κοινόκτητων Οικοδομών Βασίλης Αρτεμίου, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», τονίζοντας ότι «μόνο η πρόληψη και η συντήρηση μπορεί να σώσουν την κατάσταση».

Αρχικά ανέφερε ότι, τα τελευταία χρόνια είχαν επανειλημμένα προειδοποιήσει για τους κινδύνους, σημειώνοντας ότι «έχουμε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου πάρα πολλές φορές» και προσθέτοντας πως «δυστυχώς δεν είμαστε μάντης κακών όταν λέγαμε ότι πιθανόν να θρηνήσουμε και θύματα».

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι οι προειδοποιήσεις αυτές είχαν διατυπωθεί δημόσια, ακόμη και μέσα από την ίδια εκπομπή, αναφέροντας ότι «το είχαμε πει αρκετές φορές». Υπογράμμισε ότι η σημερινή κατάσταση «δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό», αλλά «φυσικό επακόλουθο μιας κατάστασης που συντηρείται τα τελευταία χρόνια».

Κεντρικά προβλήματα, σύμφωνα με τον Αρτεμίου, αποτελούν «η ανυπαρξία νομοθεσίας, η ανυπαρξία ελέγχου και η ανυπαρξία επιπτώσεων», τα οποία, όπως είπε, «έχουν φέρει το σημερινό αποτέλεσμα». Προειδοποίησε δε ότι «αν δεν δράσουμε άμεσα όλοι οι αρμόδιοι, αυτό το θέμα θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε».

Αναφερόμενος στις πολυκατοικίες, τόνισε τη σημασία της ύπαρξης διαχειριστικών επιτροπών, σημειώνοντας ότι αυτές θα ήταν «υποχρεωμένες από τον νόμο να φροντίζουν για τη συντήρηση και την ασφάλεια του κτηρίου», κάτι που, όπως υπέδειξε, θα μπορούσε να αποτρέψει σοβαρά περιστατικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις νομοθετικές εκκρεμότητες, επισημαίνοντας ότι «ο νόμος για τη διαχείριση κοινόχρηστων οικοδομών κατατέθηκε το 2023 και μέχρι σήμερα δεν έχει ψηφιστεί». Όπως ανέφερε, «είχαμε πάρει υποσχέσεις ότι θα ψηφιζόταν ως κατεπείγον πριν τη διάλυση της Βουλής, κάτι που δεν κατέστη δυνατό», κάνοντας λόγο για «μια ακόμη κόλληση» στη διαδικασία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον νόμο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών, σημειώνοντας ότι μέσω αυτού «θα μπει το λεγόμενο MOT των κτηρίων», δηλαδή «υποχρεωτικός έλεγχος και πιστοποιητικό καταλληλότητας». Ωστόσο, όπως εξήγησε, «για να γίνει αυτό πρέπει οι ιδιοκτήτες να είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν τα κοινόχρηστα», κάτι που «σήμερα δεν υπάρχει».

Ο Αρτεμίου περιέγραψε με έντονο τρόπο την κατάσταση σε πολλές οικοδομές, λέγοντας ότι «οι κοινόχρηστοι χώροι βρίσκονται σε τραγική κατάσταση» και ότι «υπάρχουν κτήρια που βάζουν νερά από παντού, γεμάτα υγρασίες και μούχλα». Με εμφανή συγκίνηση ανέφερε πως «σου έρχεται πολλές φορές να κλαις όταν ακούς ηλικιωμένους να λένε ότι δεν αντέχουν άλλο και βάζουν οξυγόνο για να αναπνέουν μέσα στο ίδιο τους το σπίτι».

Σε ό,τι αφορά την αντίληψη περί «γερασμένων» κτηρίων, ξεκαθάρισε ότι «ένα κτήριο 25 ετών δεν είναι γερασμένο», τονίζοντας ότι «το συντηρημένο δεν σημαίνει να φαίνεται απλώς καλό, αλλά να έχει περάσει από στατικό έλεγχο από ειδικό μηχανικό».

Επισήμανε επίσης την «έλλειψη ελέγχου της ποιότητας κατασκευής», λέγοντας ότι «δεν υπάρχει φορέας που να ελέγχει αν τηρούνται οι προδιαγραφές», με αποτέλεσμα «να βλέπουμε ακόμη και καινούρια κτήρια να παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα».

Αναφερόμενος στην περίοδο πριν την οικονομική κρίση, μίλησε για «μαζική παραγωγή κτηρίων χωρίς έλεγχο», επισημαίνοντας ότι «πολλά από τα κτήρια που χτίστηκαν τότε παρουσιάζουν σήμερα προβλήματα». Τόνισε την ανάγκη ρύθμισης του επαγγέλματος, λέγοντας ότι «πρέπει να υπάρχει πιστοποίηση για τους developers και να μην μπορεί ο καθένας να δηλώνει developer».

Παράλληλα, προέτρεψε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αγορές τους, σημειώνοντας ότι «δεν είναι κακό να δώσει κάποιος περισσότερα χρήματα για να κάνει μια στατική μελέτη πριν αγοράσει ένα ακίνητο».

Σχετικά με την ευθύνη σε περιπτώσεις ατυχημάτων, εξήγησε ότι «ένας επισκέπτης μπορεί να κινηθεί νομικά εναντίον της διαχειριστικής επιτροπής» και προειδοποίησε ότι «αν δεν υπάρχει διαχειριστική επιτροπή, τότε μπορεί να κινηθεί εναντίον όλων των ιδιοκτητών».

Ιδιαίτερη ανησυχία εξέφρασε για περιστατικά όπως αποκολλήσεις υλικών και καταρρεύσεις τμημάτων κτηρίων, σημειώνοντας ότι «αυτά είναι πλέον συχνά φαινόμενα». Αναφερόμενος σε περίπτωση πτώσης οροφής μέσα σε κατοικία, τόνισε ότι «είναι ένα πολύ σύνηθες πρόβλημα που προκύπτει όταν δεν γίνεται συντήρηση και μπαίνουν νερά».

Κλείνοντας, απηύθυνε έκκληση προς όλους τους αρμόδιους, δηλώνοντας ότι «κινδυνεύουν ζωές» και υπογραμμίζοντας πως «τα θύματα δεν είναι απρόσωποι αριθμοί, είναι οι δικοί μας άνθρωποι – οι γονείς, τα παιδιά και οι φίλοι μας». Όπως κατέληξε, «πρέπει επιτέλους όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να κινηθούν άμεσα, αφήνοντας στην άκρη μικροπολιτικές σκοπιμότητες».

