Καταγγέλθηκε στην Αστυνομία από 26χρονο διανομέα φαγητού ότι, γύρω στις 2 τα ξημερώματα σήμερα, ενώ βρισκόταν στη διασταύρωση των οδών Πάφου και Σπύρου Κυπριανού στη Λεμεσό, τρία πρόσωπα τα οποία επέβαιναν σε μοτοσικλέτα τύπου σκούτερ, τον ανέκοψαν και αφού του επιτέθηκαν, έκλεψαν χρηματικό ποσό από το πορτοφόλι του και τράπηκαν σε φυγή.

Από την επίθεση, ο παραπονούμενος δεν τραυματίστηκε ενώ οι δράστες περιγράφονται ως ύψους 1,70μ περίπου και όλοι φορούσαν κουκούλες και γάντια.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP