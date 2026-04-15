Σε ιδιαίτερα προχωρημένο επίπεδο βρίσκονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας για την άμεση παραχώρηση αρμάτων μάχης τύπου LEOPARD 1 A5, με στόχο την κάλυψη επειγουσών επιχειρησιακών αναγκών της Εθνικής Φρουράς.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που επικαλείται το Defence Review, ανώτατοι αξιωματικοί κάνουν λόγο για συνομιλίες που εξελίσσονται με θετικό πρόσημο τόσο σε πολιτικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο. Τον συντονισμό των ενεργειών έχουν οι ηγεσίες του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ), με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη να διατηρεί ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με τον Αρχηγό ΓΕΕΦ Αντιστράτηγο Εμμανουήλ Θεοδώρου.

Η ανάγκη για ενίσχυση των τεθωρακισμένων δυνατοτήτων της Εθνικής Φρουράς προκύπτει κυρίως από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται στην υποστήριξη των ρωσικής προέλευσης αρμάτων μάχης T-80. Παράλληλα, επαφές που είχαν γίνει με το Ισραήλ για την απόκτηση αρμάτων τύπου MERKAVA δεν προχώρησαν, καθώς οι χρόνοι παράδοσης κρίθηκαν αποτρεπτικοί, ιδιαίτερα υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Υπό αυτά τα δεδομένα, η λύση της άμεσης παραχώρησης ελληνικών LEOPARD 1 A5 προκρίνεται ως η πλέον άμεση και ρεαλιστική επιλογή. Τα άρματα αναμένεται να ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης, ώστε να καταστούν πλήρως επιχειρησιακά, με σύγχρονα συστήματα σκοπεύσεως, ενισχυμένη θωράκιση και αναβαθμισμένα μέσα επικοινωνίας, διοίκησης και ελέγχου.

Τις εξελίξεις παρακολουθούν στενά σε πολιτικό επίπεδο ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ενώ σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι ενέργειες της ελληνικής πλευράς έχουν ήδη συμβάλει στην ενίσχυση του αξιόμαχου της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου.

Την ίδια ώρα, το ΓΕΕΦ συνεχίζει να εξετάζει εναλλακτικές επιλογές για την προμήθεια νέων αρμάτων μάχης από ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία και η Γαλλία, ενώ στο τραπέζι παραμένει και η ισραηλινή λύση. Ωστόσο, οι επιχειρησιακές ανάγκες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων έχουν επηρεάσει την παραγωγική δυνατότητα της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας, οδηγώντας σε καθυστερήσεις.

Σημειώνεται ότι η Εθνική Φρουρά διαθέτει σήμερα δύο Επιλαρχίες Μέσων Αρμάτων με συνολικά 82 άρματα μάχης T-80, τα οποία υπάγονται στην 20ή Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία.