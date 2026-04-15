Το ιταλικής σημαίας οχηματαγωγό πλοίο «AF Marina» αναλαμβάνει να εξυπηρετήσει τη φετινή σεζόν της θαλάσσιας επιβατικής σύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας, αντικαθιστώντας το οχηματαγωγό «Daleela», με την Υφυπουργό Ναυτιλίας, Μαρίνα Χατζημανώλη να εκφράζει αισιοδοξία για το μέλλον της υπηρεσίας.

Σε διάσκεψη Τύπου, η Μαρίνα Χατζημανώλη ανέφερε ότι τα δρομολόγια, από την Κύπρο, αναχωρούν από το λιμάνι Λεμεσού, με «το πρώτο σαλπάρισμα του πλοίου στις 29 Μαΐου, ενώ το τελευταίο δρομολόγιο, από Πειραιά προς Λεμεσό, είναι προγραμματισμένο για την 1η Σεπτεμβρίου».

Στο σύνολο τους, συνέχισε, θα πραγματοποιηθούν 22 μετ’ επιστροφής δρομολόγια, ως η συμβατική υποχρέωση της αναδόχου εταιρείας Scandro Holdings Ltd, η οποία σημειώνεται πως δεν προχώρησε σε αύξηση των κομίστρων, αφού τα καύσιμα για το πλοίο είχαν ήδη εξασφαλιστεί πριν την αύξηση των τιμών.

Η Υφυπουργός εξέφρασε την ικανοποίηση της που «η γραμμή αυτή έχει αγκαλιαστεί από το κοινό και έχει συμβάλει στη δημιουργία ενός νέου τμήματος της τουριστικής αγοράς, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα της Κύπρου με την Ελλάδα και κατ’ επέκταση με την ηπειρωτική Ευρώπη».

Η έναρξη των κρατήσεων και η αγορά των εισιτηρίων για την φετινή χρονιά, πρόσθεσε, θα ξεκινήσει την Τετάρτη 22 Απριλίου, ενώ αναφερόμενη στην αντικατάσταση του πλοίου, είπε πως το «AF Marina», αναμένεται να προσφέρει αναβαθμισμένες υπηρεσίες και ανέσεις για τους επιβάτες.

Συγκεκριμένα, τόνισε η κ.Χατζημανώλη, διατίθεται μεγαλύτερος αριθμός καμπίνων και όλες διαθέτουν ιδιωτικές τουαλέτες και μπάνια, θα υπάρχει αυξημένη χωρητικότητα επιβατών, ενώ ιδιαίτερη πρόνοια έχει ληφθεί για τη μεταφορά κατοικίδιων ζώων, τα οποία πλέον θα φιλοξενούνται εντός καμπινών και όχι σε ειδικούς χώρους (kennels), βελτιώνοντας σημαντικά τις συνθήκες ταξιδιού τους.

Επιπρόσθετα, υπέδειξε ότι κλιμάκιο λειτουργών του Υφυπουργείου Ναυτιλίας και του Υφυπουργείου Τουρισμού προχώρησε σε επιθεώρηση των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων του πλοίου, που βρίσκεται στην Ιταλία για σκοπούς αναβάθμισης, με στόχο τη διασφάλιση της προσφοράς ποιοτικών και ασφαλών υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό.

Εκφράζοντας τη θέση πως «οι προοπτικές για τη βιωσιμότητα της γραμμής παραμένουν θετικές», η Μαρίνα Χατζημανώλη υπογράμμισε ότι στόχος είναι, μέσα από τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών, να ενισχυθεί περαιτέρω το ενδιαφέρον του κοινού και της ναυτιλιακής βιομηχανίας, ώστε στο μέλλον η σύνδεση αυτή να καταστεί μόνιμη, βιώσιμη και αυτοδύναμη.

Η Υφυπουργός ευχήθηκε όπως η φετινή περίοδος είναι εξίσου επιτυχημένη με τις προηγούμενες χρονιές και όπως το επιβατικό κοινό συνεχίσει να εμπιστεύεται και να στηρίζει τη θαλάσσια επιβατική σύνδεση Κύπρου – Ελλάδας.

Στο πλαίσιο της διάσκεψης Τύπου παρουσιάστηκαν τα χαρακτηριστικά του νέου οχηματαγωγού πλοίου «AF Marina», το οποίο είναι κατασκευής του 1994, με δυνατότητα μεταφοράς 394 επιβατών και 290 οχημάτων, αναλόγως του μήκους τους.

Διαθέτει 20 μονόκλινες, 10 δίκλινες και 58 τετράκλινες καμπίνες, δυο τρίκλινες καμπίνες για ΑμεΑ, οκτώ τετράκλινες καμπίνες για επιβάτες με κατοικίδια καθώς και 84 αεροπορικές θέσεις. Οι υποδομές του περιλαμβάνουν εστιατόριο, καφετέρια, ιατρείο και καζίνο.

Επίσης, έγινε αναφορά στα συγκριτικά στοιχεία των τεσσάρων προηγούμενων χρόνων λειτουργίας της υπηρεσίας, η οποία, μεταξύ 1ου και 4ου χρόνου, καταγράφει αύξηση 6.27% σε αριθμό επιβατών, 157.14% αύξηση σε αριθμό ΑμεΑ, 35.07% αύξηση σε οχήματα και 74.63% αύξηση σε κατοικίδια.

Υπογραμμίζεται, εξάλλου, αλλαγή στη φετινή πολιτική ακυρώσεων, καθώς παρατηρήθηκε ότι, πολίτες προχωρούσαν σε πολλαπλές κρατήσεις, από τις οποίες χρησιμοποιούσαν τελικά μόνο τη μια, με αποτέλεσμα να στερούν θέσεις από άλλους ενδιαφερόμενους. Ως εκ τούτου, η νέα πολιτική ακυρώσεων προβλέπει μη επιστροφή της αξίας των εισιτηρίου, πλην των λιμενικών τελών, σε περίπτωση ακύρωσης, καθώς και επιβολή τέλους για τροποποίηση εισιτηρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ