Σε διαδικασία υποβολής αιτήσεων βρίσκεται η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας για την πρόσληψη ωρομίσθιων ναυαγοσωστών για την περίοδο Απριλίου – Νοεμβρίου 2026, με στόχο την κάλυψη των αυξημένων αναγκών στις παραλίες της επαρχίας.

Συνολικά προκηρύσσονται 44 θέσεις, κατανεμημένες σε τέσσερις χρονικές περιόδους. Συγκεκριμένα, 14 ναυαγοσώστες θα απασχοληθούν από 1η Απριλίου έως 30 Νοεμβρίου, επτά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου, δέκα από 1η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου και 13 από 1η Ιουνίου έως 31 Αυγούστου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους εντός των καθορισμένων προθεσμιών, οι οποίες διαφοροποιούνται ανά κατηγορία θέσεων, με πρώτη καταληκτική ημερομηνία την 18η Μαρτίου 2026.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρώνονται στο ειδικό έντυπο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας και να κατατίθενται μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία της υπηρεσίας.

Όπως επισημαίνεται, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο υποψήφιοι που πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια για τη θέση του ναυαγοσώστη, τα οποία επίσης είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ασφάλειας των λουομένων ενόψει της θερινής περιόδου.