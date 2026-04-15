Η επιβεβαίωση εγγραφής για τα παιδιά που θα φοιτήσουν τη σχολική χρονιά 2026-2027 στο Δημοτικό Σχολείο (τάξεις Α΄-Β΄) θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσα από τη διαδικτυακή πύλη eΔΕΑ, αλλά σε μεταγενέστερο στάδιο, αναφέρει, σε συνέχεια της σχετικής ανακοίνωσης με ημερομηνία 2 Απριλίου 2026 (αρ. ανακοίνωσης στο διαδίκτυο ypp19978), το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, για την περίοδο που θα πραγματοποιηθεί η επιβεβαίωση εγγραφών θα ενημερωθούν οι γονείς/κηδεμόνες με νέα ανακοίνωση.