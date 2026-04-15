Την ανάγκη για ταχύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας και εξασφάλιση μόνιμης χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των επικίνδυνων οικοδομών ανέδειξε ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Γιωργάτζης, μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι».

Αναφερόμενος στα πρόσφατα τραγικά περιστατικά με απώλειες ανθρώπινων ζωών, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη, τονίζοντας ότι «τέτοιου είδους δυστυχήματα δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν στην Κύπρο του σήμερα». Όπως σημείωσε, παρά το γεγονός ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο διαθέτει εργαλεία, το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στον χρόνο που απαιτείται για την εφαρμογή τους.

«Το ζήτημα δεν είναι η έλλειψη εργαλείων, αλλά η καθυστέρηση στην επιβολή τους», υπογράμμισε, εξηγώντας ότι οι διαδικασίες συχνά καθίστανται χρονοβόρες λόγω της δυνατότητας πολλαπλών προσφυγών από ιδιοκτήτες, γεγονός που αναστέλλει την άμεση λήψη μέτρων.

Ο κ. Γιωργάτζης επεσήμανε ότι απαιτείται επικαιροποίηση της νομοθεσίας, ώστε να επιτρέπεται η ταχύτερη παρέμβαση των αρχών, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις υψηλής επικινδυνότητας. Διευκρίνισε ότι την ευθύνη για την ετοιμασία σχετικών προτάσεων φέρουν οι τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες θα πρέπει να καταθέσουν εισηγήσεις προς ψήφιση στη Βουλή.

Παράλληλα, ανέδειξε το ζήτημα της χρηματοδότησης, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει μόνιμος μηχανισμός στήριξης για τη διαχείριση των επικίνδυνων οικοδομών. Όπως εξήγησε, οι επαρχιακοί οργανισμοί δεν διαθέτουν τα απαραίτητα κονδύλια για στελέχωση και δημιουργία εξειδικευμένων ομάδων, παρά μόνο προσωρινές ρυθμίσεις που δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί.

Σε ό,τι αφορά την περίπτωση του γνωστού κτηρίου «Οθέλλος» στην Έγκωμη, ανέφερε ότι οι διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη από τον Οκτώβριο, όταν το κτήριο κρίθηκε ακατάλληλο. Όπως είπε, έχουν ήδη αποσταλεί επιστολές στους ιδιοκτήτες και προωθούνται μέτρα όπως η ασφάλιση σημείων του κτηρίου, ενώ εξετάζεται και η επιβολή διοικητικών προστίμων ή η έκδοση διαταγμάτων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι η πλειοψηφία των ιδιοκτητών συμφωνεί με την κατεδάφιση του κτηρίου, καθώς δεν συμφέρει η επιδιόρθωσή του, ωστόσο μικρή μερίδα εξακολουθεί να διαφωνεί, καθυστερώντας τις εξελίξεις.

Κληθείς να σχολιάσει εάν ιδιωτικά συμφέροντα παρεμποδίζουν την ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου, ο κ. Γιωργάτζης εμφανίστηκε επιφυλακτικός, εκτιμώντας ότι το πρόβλημα σχετίζεται περισσότερο με την έλλειψη πρακτικής εμπειρίας από όσους χειρίζονται τα ζητήματα σε επίπεδο νομοθέτησης.



Συνοψίζοντας, τόνισε ότι η αποτελεσματική διαχείριση των επικίνδυνων κτηρίων προϋποθέτει δύο βασικούς άξονες: «ταχύτερες διαδικασίες και επαρκή χρηματοδότηση».







