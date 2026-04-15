Στην καταχώρηση αιτήματος στο Ανώτατο Δικαστήριο για ακύρωση του εντάλματος έρευνας σε βάρος του Νίκου Κληρίδη προχωρά η νομική του ομάδα, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο δικηγόρος του Χρίστος Κληρίδης στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του Σίγμα. Όπως ανέφερε, η υπεράσπιση έχει ήδη εξασφαλίσει και μελετήσει την ένορκη δήλωση που συνόδευε το ένταλμα για έρευνες σε οικία, γραφείο και οχήματα, εκτιμώντας ότι η έκδοσή του βασίστηκε σε λανθασμένη ερμηνεία των στοιχείων.

Ο κ. Κληρίδης υποστήριξε ότι, από το περιεχόμενο της ένορκης δήλωσης, προκύπτει πως η αστυνομική έρευνα κινείται σχεδόν αποκλειστικά στη βάση ότι οι καταγγελίες της «Σάντυ» είναι ψευδείς, κάτι που, όπως τόνισε, είναι πρόωρο και εσφαλμένο σε αυτό το στάδιο. Υπέδειξε ότι υπάρχουν δύο αντικρουόμενες εκδοχές, οι οποίες θα πρέπει να διερευνηθούν εξίσου, καλώντας παράλληλα την Πολιτεία να διορίσει ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές για πλήρη και αμερόληπτη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σε ό,τι αφορά τα τεκμήρια, ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι μία από τις κινητές συσκευές του Νίκου Κληρίδη έχει επιστραφεί, αφού προηγουμένως, όπως ενημερώθηκαν, έγινε πλήρης αντιγραφή του περιεχομένου της από τις αρχές. Η νομική ομάδα εκφράζει επιφυλάξεις για τη διαδικασία, κάνοντας λόγο για πιθανή παραβίαση συνταγματικών δικαιωμάτων, περιλαμβανομένου του απορρήτου της επικοινωνίας, ενώ δύο άλλες συσκευές παραμένουν υπό κατάσχεση.

Αναφορικά με την ουσία της υπόθεσης, ο κ. Κληρίδης απέφυγε να καταλήξει σε συμπεράσματα για ύπαρξη οργανωμένου κυκλώματος, σημειώνοντας ωστόσο ότι η αρχική εκδοχή της καταγγέλλουσας δεν μπορεί να αποκλειστεί, ιδίως καθώς, όπως είπε, συνοδεύεται από υλικό που έχει ήδη δει το φως της δημοσιότητας. Υπογράμμισε ότι η τελική κατάληξη της υπόθεσης θα εξαρτηθεί από την πλήρη διερεύνηση όλων των δεδομένων.







Διαβάστε επίσης: Ενώπιον Υπουργικού η υπόθεση «Σάντυ» - Αποφασίζει για ανεξάρτητους ανακριτές