Χαμηλή πίεση θα επηρεάσει την περιοχή αύριο, ενώ στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα αναμένεται να είναι αυξημένες.

Αύριο, η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή αναμένονται τοπικές βροχές και ενισχυμένο πεδίο ανέμων, ενώ το Σαββατοκύριακο αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Χαμηλή πίεση θα επηρεάσει την περιοχή αύριο. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα αναμένεται να είναι αυξημένες.

Το απόγευμα, θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές και μέσες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Απόψε, θα συνεχίσουν να παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί, ασθενείς και τοπικά στα παράλια μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό και στα ψηλότερα ορεινά και γύρω στους 18 στα παράλια.

Αύριο, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως ανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα προσήνεμα ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος κυρίως από μέσες και ψηλές νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και παροδικά ενδέχεται να συνοδεύονται από βροντές. Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Την Κυριακή, αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως μετά το μεσημέρι στα ορεινά και στο εσωτερικό.

Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο αναμένεται να σημειώσει αισθητή πτώση και μη αξιόλογη μεταβολή την Κυριακή, για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.