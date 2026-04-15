Προγραμματισμένη στρατιωτική άσκηση θα πραγματοποιήσει η Εθνική Φρουρά την Πέμπτη στη Χερσόνησο του Ακάμα, στο πλαίσιο της τακτικής επιχειρησιακής εκπαίδευσης.

Ο Δήμος κοινοποιεί ανακοίνωση της Εθνικής Φρουράς στην οποία αναφέρεται πως η άσκηση θα διεξαχθεί από τις 08:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα και αναμένεται να περιλαμβάνει τη συμμετοχή στρατιωτικών οχημάτων, ελικοπτέρων και πεζοπόρων τμημάτων.

Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι η αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή εντάσσεται σε εκπαιδευτικά πλαίσια και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για την ασφάλεια των πολιτών.

Παράλληλα, καλείται το κοινό να επιδείξει κατανόηση και να συμμορφώνεται με τυχόν οδηγίες που θα δοθούν κατά τη διάρκεια της άσκησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ