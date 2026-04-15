Στο επίκεντρο των ερευνών για ξέπλυμα χρήματος στον Καναδά βρίσκονται εταιρείες με διασυνδέσεις στην Κύπρο, μετά την απόφαση της αρμόδιας αρχής FINTRAC να ανακαλέσει την εγγραφή δεκάδων επιχειρήσεων στη Βρετανική Κολομβία. Συγκεκριμένα, 53 εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (MSBs) έχασαν την άδειά τους, με στοιχεία να δείχνουν ότι αρκετές εξ αυτών συνδέονται με διευθυντές από την Κύπρο και τη Ρωσία, εγείροντας ερωτήματα για πιθανή εμπλοκή σε διεθνή δίκτυα υψηλού κινδύνου.

Η κίνηση εντάσσεται σε ευρύτερη επιχείρηση ενίσχυσης των ελέγχων στον τομέα των MSBs, που θεωρείται ευάλωτος σε πρακτικές ξεπλύματος χρήματος, ιδιαίτερα σε συναλλαγές ξένου νομίσματος, μεταφοράς κεφαλαίων και κρυπτονομισμάτων. Έρευνα της Investigative Journalism Foundation αποκαλύπτει ότι πολλές από τις εταιρείες λειτουργούσαν από «συστάδες» διευθύνσεων στο Βανκούβερ, με περιορισμένη φυσική παρουσία, ενώ δεν αποκλείεται ορισμένες ανακλήσεις να έγιναν εκ παραδρομής, καθώς επιχειρηματίες επικαλούνται ελλιπή ενημέρωση.

Η FINTRAC έχει τη δυνατότητα ανάκλησης αδειών όταν δεν τηρούνται υποχρεώσεις, όπως η αναφορά ύποπτων συναλλαγών ή η παροχή στοιχείων στις αρχές, βάσει της σχετικής νομοθεσίας. Οι επηρεαζόμενες εταιρείες καλούνται να συμμορφωθούν ή να ασκήσουν ένσταση εντός 30 ημερών, την ώρα που οι καναδικές αρχές εντείνουν τις προσπάθειες για περιορισμό του «σκιώδους» χρηματοπιστωτικού τομέα.